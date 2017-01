17日の国内・海外経済指標と行事予定

(10月17日現在) *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 *米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 10月ロイター短観 - 1020 国庫短期証券の入札発行(財務省) - 1020 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) - 1235 国庫短期証券の入札結果(財務省) - 1500 ブリヂストン 中期経営計画2013説明 ●海外指標など (時間はGMT、日本時間はプラス9時間) 16日(水) Time Unknown ポルトガル:国債入札 タイ:中銀金融政策決定会合 0830 英:6─8月ILO方式失業率(国立統計局) 0900 ユーロ圏:8月貿易収支(統計局) 0900 ユーロ圏:9月消費者物価指数改定値(統計局) 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1400 米:10月住宅建設業者指数(NAHB) 1530 米:財務省4週間物・52週間物TB入札 1625 米:ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演(オハイオ州ウェストレイク) 「Housing in the National Economy」 1730 米:ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁がイベントで講演(オクラホマ州オクラホ マシティ) 1800 米:地区連銀経済報告 1800 ドラギECB総裁が文化イベントであいさつ 2230 米:ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演(オクラホマ州オクラホマシティ) 2245 米:フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が討論会に参加(ニューヨーク) 討論テーマ「Break Up the Big Banks」 ==海外主要企業決算発表予定== 16 Oct AMC Q3 2013 American Express Company 16 Oct 11:00 Q3 2013 Bank of America Corp. 16 Oct BMO Q3 2013 BlackRock, Inc. 16 Oct AMC Q3 2013 eBay 16 Oct AMC Q3 2013 International Business Machines 17日(木) Time Unknown ECB理事会(金利発表なし) スペイン国債入札 0200 中国:9月対中国海外直接投資 (商務省) 0800 ユーロ圏:8月経常収支(ECB) 0830 英:9月小売売上高(国立統計局) 1200 米:フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演(ニューヨーク) 米金融政策について 1230 米:9月米住宅着工件数(商務省) 発表延期の可能性 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1400 米:10月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1500 米:財務省インフレ指数連動30年債入札条件 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1645 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演(ウィスコンシン州マディソン) 経済情勢と金融政策について 1745 米:ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演(オクラホマ州オクラホマシテイ) 米経済について 1845 米:コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀が講演(モンタナ州ビュート) 「A Time of Testing」 ==海外主要企業決算発表予定== 17 Oct AMC Q3 2013 Google 17 Oct BMO Q3 2013 Goldman Sachs