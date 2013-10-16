ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

* 米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 Wednesday, 16 October, 2013 Time Unknown （発表延期）米：８月貿易収支（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月卸売在庫（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月輸出入物価（労働省） - Time Unknown （発表延期）米：９月財政収支（財務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月卸売物価指数（労働省） - Time Unknown （発表延期）米：９月小売売上高（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月企業在庫（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月消費者物価指数（労働省） - Time Unknown ポルトガル：国債入札 - Time Unknown （発表延期）米：８月建設支出（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月耐久財受注改定値（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月製造業新規受注（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月雇用統計（労働省） - Time Unknown （発表延期）米：為替政策報告書（財務省） - 0010 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（サンフランシスコ） - 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0815 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 米経済見通しと金融政策について 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 日本：５年利付債の入札結果（財務省） - 1300 日本：９月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） - 1300 衆議院本会議 - 代表質問 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - 1730 英：６─８月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：８月貿易収支（統計局） - 1800 ユーロ圏：９月消費者物価指数改定値（統計局） - 1800 総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2200 （発表延期）米：８月対米証券投資（財務省） - 2300 米:１0月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - Thursday, 17 October, 2013 Time Unknown ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Time Unknown スペイン国債入札 - Time Unknown （発表延期）米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 0030 米：財務省４週間物・５２週間物ＴＢ入札 - 0125 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州ウェストレイク） - 「Housing in the National Economy」 0230 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁がイベントで講演（オクラホマ州オクラホマシティ） - 0300 米：地区連銀経済報告 - 0300 ドラギＥＣＢ総裁が文化イベントであいさつ - 0730 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（オクラホマ州オクラホマシティ） - 0745 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - 討論テーマ「Break Up the Big Banks」 0830 日本：10月ロイター短観 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1100 中国：９月対中国海外直接投資 （商務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1700 ユーロ圏：８月経常収支（ＥＣＢ） - 1730 英：９月小売売上高（国立統計局） - 2100 米：フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 米金融政策について 2130 米：９月米住宅着工件数（商務省） - 発表延期の可能性 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2300 米：１０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - Friday, 18 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0145 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（ウィスコンシン州マディソン） - 経済情勢と金融政策について 0245 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（オクラホマ州オクラホマシテイ） - 米経済について 0345 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀が講演（モンタナ州ビュート） - 「A Time of Testing」 0700 日本：10月ロイター企業調査 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） - 1000 豪：スティーブンス中銀総裁が講演 - 1030 日本：流動性供給入札（財務省） - 1100 中国:第３・四半期ＧＤＰ（国家統計局） - 1100 中国：９月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） - 1500 日本：岩田日銀副総裁講演（中央大多摩キャンパス） - 1545 日本：黒田日銀総裁が全国信用組合大会であいさつ - 2100 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁があいさつ（ワシントン） - 2300 （発表延期）米：９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Saturday, 19 October, 2013 0200 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（ワシントン） - 0300 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） - 経済情勢と金融政策について 0440 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ワシントン） - 0530 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ボストン） - Monday, 21 October, 2013 Time Unknown 日本：９月外国投信概況 - 1400 日本：８月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 独：9月独生産者物価指数（連邦統計庁） - 1530 日本：経団連会長会見 - 日本：経団連会長会見 2100 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁のＣＮＢＣインタビュー（シカゴ） - 2130 米：９月シカゴ連銀全米活動指数 - 2300 米：９月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Tuesday, 22 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：１０月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２年利付国債（１１月債）の発行予定額等 - 1100 中国：９月新築住宅価格 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 23 October, 2013 All Day タイ［チュラロンコーン大王祭］ - 休場 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0930 豪：第３・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1200 ＊日本：神戸製鋼所 社長との昼食懇談会 - ＊日本：神戸製鋼所 社長との昼食懇談会 1730 英：１０月の金融政策委員会の議事録 - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2200 米：８月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - Thursday, 24 October, 2013 Time Unknown ノルウェー：中銀金利決定会合 - Time Unknown フィリピン：中銀金融政策会合 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1045 中国：１０月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1658 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ速報値 - 1658 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ速報値 - 1658 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2158 米：１０月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：９月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Friday, 25 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：９月米住宅着工許可件数改定値（商務省） - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米:財務省２・５・７年債入札条件 - 0200 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札 - 0850 日本：９月企業向けサービス価格指数 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1700 独：１０月ＩＦＯ業況指数 - 1700 ユーロ圏：９月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1730 英：第３・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2130 米：９月米耐久財受注（商務省） - 2255 米：10月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Sunday, 27 October, 2013 All Day 欧州、冬時間に移行 - 1400 日本：岩田日銀副総裁が高橋是清翁顕彰碑除幕式であいさつ（下関） - 1530 日本：岩田日銀副総裁が高橋是清翁顕彰シンポジウムであいさつ - Monday, 28 October, 2013 Time Unknown 日本：27日の高橋是清翁顕彰シンポジウムにおける岩田日銀副総裁のあいさつ公表（日銀ＨＰ） - Time Unknown イタリア：国債入札 - 1300 日本：鉄連会長会見 - 日本：鉄連会長会見 1600 独：9月輸入物価（連邦統計庁） - ２８日から３１日の間に発表予定 1600 独：９月小売売上高（連邦統計庁） - ２８日から３１日の間に発表予定 Tuesday, 29 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会 - （３０日まで） Time Unknown イタリア：国債入札 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0200 米：財務省２年債入札 - 0830 日本：９月完全失業率（総務省） - 0830 日本：９月有効求人倍率（厚労省） - 0830 日本：９月家計調査（総務省） - 0850 日本：9月商業販売統計経産省） - 1020 ＩＭＦの日本担当課長が講演「アベノミクスの進ちょく状況─ＩＭＦの評価」 - 1035 古沢財務官がＩＭＦ主催のセミナーに出席 - 1600 独：１１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 30 October, 2013 Time Unknown 日本：国際投資戦略１０月調査 - Time Unknown 独：１０月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - Time Unknown イタリア：中長期債入札 - 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省５年債入札 - 0850 日本：9月鉱工業生産速報（経産省）） - 1755 独：１０月雇用統計（連邦雇用庁） - 1900 ユーロ圏：１０月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 31 October, 2013 All Day 日本：日銀金融政策決定会合 - 0200 米：財務省7年債入札 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 1400 日本：9月住宅着工戸数（国交省） - 1500 日本：１０月経済・物価情勢の展望（日銀） - 1645 仏：９月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１０月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：９月失業率（統計局） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） -