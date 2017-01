〔焦点〕中国粉ミルク業界、汚職摘発強化で外国企業は戦々恐々

[上海 16日 ロイター] - 中国で粉ミルク業界をめぐる汚職の取り締まりが続いていることを受け、粉ミルク販売員や病院の医師はお互いに会話することも恐れており、外国企業にとってはマーケティング活動や売り上げに影響が出そうだ。

中国メディアは、海外の粉ミルクメーカー、特にフランスのダノン について、自社ブランドを勧めてもらう見返りに医療関係者に賄賂を贈っていたとして、繰り返し非難を浴びせている。

中国の粉ミルク市場規模は124億ドルで、2017年までには倍増が見込まれており、海外メーカーにとっては魅力的だが、中国当局の調査やこうした国営メディアの報道が病院を舞台としたマーケティング活動を抑制している。

上海にある主要病院の看護師は、ここのところ「どの粉ミルクブランドであれ、販売員は(マーケティング活動のために)来院していない」と明らかにした。

中国の調査会社「北京神農科信農業コンサルティング」によると、中国における粉ミルク販売全体のうち、病院の占める割合は3%にすぎないが、ブランド拡販には重要な場だ。同社は最近のリポートの中で、「医師の勧めは最も影響が大きい」と指摘。「いったん製品を選ぶと、別のブランドに替える可能性は非常に低い」としている。

当局による調査の大半はダノンに向けられている。中国の粉ミルク子会社デュメックスのほか、高度栄養素事業を手掛ける子会社ニュートリシアも粉ミルク販売を拡大するため医師に賄賂を贈っていたと報道されている。

ダノンは報道内容を調査中だとしている。ダノンのグループ全体の売上高に占める乳幼児向け食品部門の割合は2割となっており、同社にとって中国は重要な市場だ。

中国で外資系粉ミルクメーカーとの付き合いがあるマーケティング会社の代表者は、「粉ミルクメーカーはマーケティング・コミュニケーション戦略を変更しなければならない。あまりに病院に注力することはできない」と述べた。この代表者は、中国当局が自社の監査に最近入ったことを理由に匿名を希望した。

<業界を「きれいに」>

中国の医療業界では、公立病院における医師や看護師の基本給が低いことなどを背景に、汚職がまん延。また、2008年のメラミン混入粉ミルク事件をきっかけに国内粉ミルクメーカーの評判が失墜し、海外ブランドが伸長。ラボバンクのデータによると、主要都市における粉ミルク市場の海外メーカーシェアは8割近くに達している。

9月には中国衛生担当当局が医師に対し、粉ミルク販売員から賄賂を受け取らないよう警告。上海のある研修医によると、自身の病院内では最近、全ての医師に対し、キックバックに関する質問がテキストメッセージで送られたという。

複数の医師によると、販売員から賄賂や贈り物を受け取ったとして逮捕された医師について聞いたことなどがあるという。

天津市当局は14日、粉ミルクをめぐりデュメックスから賄賂を受け取ったとして、医療関係者13人を摘発したと発表。この中に医師が含まれていたかは分かっていない。

また、中国衛生担当当局の報道官は最近、国営テレビとのインタビューで、業界を「きれいにする」準備を進めていると述べた。

<業績抑制要因に>

当局による摘発強化は、中国で活動する外国企業には頭の痛い問題だ。

最近では、製品の安全性に懸念が生じたとして、中国政府はニュージーランド乳業大手フォンテラ の粉ミルク製品の輸入を一時的に禁止した。当局はまた、8月にはダノンも含めた外資系粉ミルクメーカーなどに対し、価格操作を行ったとして総額1億1000万ドルの罰金を科した。

中国メディアによると、中国政府は国内粉ミルクメーカーの競争力向上に向け300億元(49億1000万ドル)を拠出する方針。外資系メーカーには逆風が吹いている。

ベブマークの食品・飲料担当コンサルタント、トム・パーコ氏は「中国における商慣行に対する調査の拡大により、国際的な粉ミルクメーカーの業績が抑制されることになりそうだ」と述べた。

( Adam Jourdan記者 執筆協力 Dominique Vidalon in Paris, Martinne Geller in London and the Shanghai newsroom;翻訳 川上健一;編集 佐々木美和)