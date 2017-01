UPDATE 2-米金融・債券市場＝反発、米財政問題めぐり合意近づく

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 16日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*08.00(+0*31.00)=3.7224% 前営業日終盤 97*09.00(‐0*24.00)=3.777% 10年債 (2105GMT) 98*18.00(+0*14.50)=2.6670% 前営業日終盤 98*03.50(‐0*10.50)=2.72% 5年債 (2105GMT) 99*29.50(+0*06.00)=1.3913% 前営業日終盤 99*23.50(‐0*02.75)=1.431% 2年債 (2105GMT) 99*26.75(+0*01.25)=0.3344% 前営業日終盤 99*25.50(‐0*00.75)=0.354% 16日の米金融・債券市場では米国債価格が反発。短期の債務上限引き上げで与野党 が合意に達する見通しになったことを受け、一部国債利回りは5年ぶり高水準から低下し た。 月内に償還期限を迎える短期証券(Tビル)利回りは一時大きく上昇した後、上院指 導部が暫定予算と来年2月7日までの債務上限引き上げで超党派合意に達したとのニュー スを受けて低下した。 10月24日償還債利回りは は一時0.72%まで上昇した後、0.2 6%に低下した。 ただ債務上限引き上げをめぐる問題が再び浮上するとの懸念から、来年2月に期限を 迎えるTビル利回りは上昇。2月13日償還債利回り は一時0.14%をつ けた。11日の時点では0.05%だった。 米証券業金融市場協会(SIFMA)のロブ・トゥーメイ氏は記者団との電話会見で 、債務上限をめぐる問題に直面する度に米国債利回りは影響を受けるとし、入札の国債利 回りも上昇すると述べた。 指標10年債 は14/32高。利回りは2.68%。 16日実施された200億ドルの1カ月物Tビルと220億ドルの1年物Tビル入札 は、相対的に低調だった。 財政協議の難航と政府機関の閉鎖による一部経済活動の停止は経済に損失をもたらし 、連邦準備理事会(FRB)の量的緩和縮小開始をめぐる不透明感を高めたとみられる。 市場では現在、量的緩和の縮小開始は来年までないとの見方が大勢となっている。 FRBは16日実施した国債買い切りオペで、2036年2月15日から2043年 8月15日までに償還を迎える国債14億6000万ドルを買い入れた。 閉鎖されていた一部政府機関の再開見通しが高まったことで、市場関係者の関心は、 延期されている経済指標の発表に移りつつある。特に9月の雇用統計は発表が待たれると ころとなっている。 Tボンド先物12月限 は26/32高の132─31/32。 Tノート先物12月限 は13/32高の126─8.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (+0.75)