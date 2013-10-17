18日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月１８日現在) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ＊米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0920 閣議・閣議後会見 - 0700 10月ロイター企業調査 - 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） - 1030 流動性供給入札（財務省） - 1245 流動性供給入札結果（財務省） - 1400 9月粗鋼生産速報（鉄連） 1500 岩田日銀副総裁講演 - 1545 黒田日銀総裁が全国信用組合大会であいさつ - ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はプラス９時間） １７日（木） Time Unknown ＥＣＢ理事会（金利発表なし） スペイン国債入札 0200 中国：９月対中国海外直接投資 （商務省） 0800 ユーロ圏：８月経常収支（ＥＣＢ） 0830 英：９月小売売上高（国立統計局） 1200 米：フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 米金融政策について 1230 米:新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：１０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1500 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1645 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（ウィスコンシン州マディソン） 経済情勢と金融政策について 1745 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（オクラホマ州オクラホマシテイ） 米経済について 1845 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀が講演（モンタナ州ビュート） 「A Time of Testing」 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 17 Oct AMC Q3 2013 Google 17 Oct BMO Q3 2013 Goldman Sachs １８日（金） 0100 豪：スティーブンス中銀総裁が講演 0200 中国:第３・四半期ＧＤＰ（国家統計局） 中国：９月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） 1200 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁があいさつ（ワシントン） 1700 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（ワシントン） 1800 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） 経済情勢と金融政策について 1940 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ワシントン） 2030 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ボストン） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 18 Oct BMO Q3 2013 General Electric Co. 18 Oct AMC Q3 2013 Morgan Stanley