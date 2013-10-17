* 米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０月１７日─２４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Thursday, 17 October, 2013 Time Unknown （発表延期）米：８月建設支出（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.6 Time Unknown （発表延期）米：８月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A 0.1 （速報値） Time Unknown （発表延期）米：８月製造業新規受注（商務省） - （前月比、％） 0.3 -2.4 Time Unknown （発表延期）米：９月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 180 169 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 152 （失業率、％） 7.3 7.3 Time Unknown （発表延期）米：８月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -39.5 -39.2 Time Unknown （発表延期）米：８月卸売在庫（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.1 Time Unknown （発表延期）米：９月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） 0.2 0.0 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -0.5 Time Unknown （発表延期）米：９月小売売上高（商務省） - （前月比、％） 0.1 0.2 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.1 Time Unknown （発表延期）米：９月財政収支（財務省） - （１０億ドル） N/A -147.92 Time Unknown （発表延期）米：９月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.2 0.3 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.0 Time Unknown （発表延期）米：８月企業在庫（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.4 Time Unknown （発表延期）米：９月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.2 0.1 （指数／前年比、％） 1.2 1.5 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.8 1.8 Time Unknown （発表延期）米：８月対米証券投資（財務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.4 0.4 （設備稼働率、％） 78.0 77.8 0800 ユーロ圏：８月経常収支（ＥＣＢ） - （季調前、１０億ユーロ） N/A 26.6 0830 英：９月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） 0.4 -0.9 （前年比、％） 2.1 2.1 1230 米：９月米住宅着工件数（商務省） - 発表延期の可能性 （着工件数／年率、万戸） 90.8 89.1 （許可件数／年率、万戸） 93.5 92.6 1230 米:新規失業保険申請件数（労働省） - （１０／１２までの週、１０００件） 335 374 1400 米：１０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 15.0 22.3 Friday, 18 October, 2013 Time Unknown （発表延期）米：９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - （指数／前月比、％） 0.6 0.7 0200 中国：第３・四半期ＧＤＰ（国家統計局） - （前年比、％） 7.8 7.5 0200 中国：９月鉱工業生産（国家統計局） - （前年比、％） 10.1 10.4 ９月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 13.5 13.4 １─９月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 20.3 20.3 Monday, 21 October, 2013 0600 独：9月独生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -0.5 1230 米：９月シカゴ連銀全米活動指数 - （指数） N/A 0.14 1400 米：９月中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 5.37 5.48 Tuesday, 22 October, 2013 0200 中国：９月新築住宅価格 - 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 23 October, 2013 0030 豪：第３・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - （前期比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.4 トリム平均値（前期比、％） N/A 0.5 トリム平均値（前年比、％） N/A 2.2 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1300 米：８月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - （前月比、％） N/A 1.0 Thursday, 24 October, 2013 0145 中国：１０月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 0758 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 52.2 0758 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 51.1 0758 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 52.2 1258 米：１０月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - （指数） N/A 52.8 1400 米：９月新築１戸建て住宅販売（商務省） - （年率、１００万戸） 0.425 0.421 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━