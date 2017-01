米金融・債券市場＝続伸し利回り2カ月ぶり低水準、米財政協議合意受け　　　

[ニューヨーク 17日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2000GMT) 99*07.00(+1*00.50)=3.6681% 前営業日終盤 98*06.50(+0*29.50)=3.725% 10年債 (2000GMT) 99*05.50(+0*20.50)=2.5958% 前営業日終盤 98*17.00(+0*13.50)=2.671% 5年債 (2000GMT) 100*06.00(+0*09.00)=1.3357% 前営業日終盤 99*29.00(+0*05.50)=1.395% 2年債 (2000GMT) 99*27.75(+0*01.00)=0.3183% 前営業日終盤 99*26.75(+0*01.25)=0.334% 17日の米金融・債券市場では米国債価格が続伸。利回りは約2カ月ぶり低水準とな った。与野党が暫定予算と短期的な債務上限引き上げで合意し、デフォルト(債務不履行 )が回避されたことで市場に買いが戻った。 連邦準備理事会(FRB)の量的緩和縮小が早期に実施されることはないとの見方や ショートカバーも支援材料となった。 指標10年債 は21/32高。利回りは2.59%と、8月12日以来 の低水準となった。前日終盤は2.67%だった。 この日発表された米経済指標は、週間新規失業保険週間申請件数が市場予想よりも小 幅な減少にとどまった。10月のフィラデルフィア地区連銀製造業業況指数は前月からや や低下したものの、市場予想を大幅に上回った。 フィラデルフィア地区連銀製造業業況指数を受けて、市場では買いが一時鈍ったもの の、すぐに勢いを取り戻した。 5年債 も上昇し、利回りは1.33%付近となった。 当面のデフォルト懸念が解消したことから、11月14日に期限を迎えるTビルUS1 MT=RR利回りも低下。ロイターのデータによると、前日終盤から1ベーシスポイント(b p)低下し0.02%となった。 Tボンド先物12月限 は1―06/32高の134─05/32。 Tノート先物12月限 は22/32高の126─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)