UPDATE 2-米金融・債券市場＝続伸し利回り2カ月ぶり低水準、米財政協議合意受け

(レートを終値に更新しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 終値 99*13.00(+1*06.50)=3.658% 前営業日終値 98*06.50(+0*29.50)=3.725% 10年債 終値 99*08.00(+0*23.00)=2.587% 前営業日終値 98*17.00(+0*13.50)=2.671% 5年債 終値 100*07.75(+0*10.75)=1.324% 前営業日終値 99*29.00(+0*05.50)=1.395% 2年債 終値 99*28.00(+0*01.25)=0.314% 前営業日終値 99*26.75(+0*01.25)=0.334% 17日の米金融・債券市場では米国債価格が続伸。利回りは約2カ月ぶり低水準とな った。与野党が暫定予算と短期的な債務上限引き上げで合意し、デフォルト(債務不履行 )が回避されたことで市場に買いが戻った。 連邦準備理事会(FRB)の量的緩和縮小が早期に実施されることはないとの見方や ショートカバーも支援材料となった。 指標10年債 は21/32高。利回りは2.59%と、8月12日以来 の低水準となった。前日終盤は2.67%だった。 この日発表された米経済指標は、週間新規失業保険週間申請件数が市場予想よりも小 幅な減少にとどまった。10月のフィラデルフィア地区連銀製造業業況指数は前月からや や低下したものの、市場予想を大幅に上回った。 フィラデルフィア地区連銀製造業業況指数を受けて、市場では買いが一時鈍ったもの の、すぐに勢いを取り戻した。 5年債 も上昇し、利回りは1.33%付近となった。 当面のデフォルト懸念が解消したことから、11月14日に期限を迎えるTビルUS1 MT=RR利回りも低下。ロイターのデータによると、前日終盤から1ベーシスポイント(b p)低下し0.02%となった。 カルバート・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャー、マシュー・ダッチ氏 は「債務上限引き上げ問題の解決を待っていた資金が市場に戻っている」と指摘。政府機 関一部閉鎖の影響や今後発表される経済指標をめぐる不透明感から、FRBは来年まで債 券買い入れ規模を縮小しないとの見方も強まったと述べた。 また、一部関係者の間で10年債利回りは3%まで上昇する可能性があるとみられて いたが、買いが戻り2.60%まで低下したことから、ショートカバーに動く向きがあっ たとの見方を示した。 ED&Fマン・キャピタルの債券利回り部門共同責任者のトーマス・ディ・ガロマ氏 は、米国債にはオーバーナイトで、アジア勢や実需筋、ヘッジファンドから堅調な買いが 入ったと指摘した。中期債を中心にかなりの規模だったという。 RBS証券の米金利ストラテジスト、ジョン・ブリッグス氏は「売られ過ぎによる修 正」が入る可能性があるとの見方を示した。 同氏は「向こう1カ月から6週間で、中期債主導の上げで10年債利回りは少なくと も2.45%、5年債利回りも1.28%付近まで低下する可能性がある」と指摘。10 年債は利回りが2.75―2.80%になれば安値を拾いに行くべきと推奨している。 翌日物レポレートは、ロイター・データで約5bp低下し0.18%と、1週間ぶり 水準になった。財政協議合意を受けた流動性の回復を示しているが、ストーン・アンド・ マッカーシー・リサーチ・アソシエーツの債券アナリスト、ジョン・カナバン氏によると 、依然「かなりの高い水準」にある。 FRBは国債買い切りオペで、2021年8月15日から2023年8月15日まで に償還を迎える国債31億5200万ドルを買い入れた。 Tボンド先物12月限 は1―06/32高の134─05/32。 Tノート先物12月限 は22/32高の126─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)