21日の国内・海外経済指標と行事予定

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(１８日現在) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Time Unknown ９月外国投信概況 - 0850 9月貿易統計（財務省） - （予測中央値：9200億円の赤字） 0900 衆議院予算委員会 0900 日銀支店長会議 1000 ＭＯＦ・ＩＭＦ財政局「アジア地域セミナー」 1400 ８月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1530 経団連会長会見 1600 IAEA 除染調査に関する記者会見 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はプラス９時間） １８日（金） 0100 豪：スティーブンス中銀総裁が講演 0200 中国:第３・四半期ＧＤＰ（国家統計局） 中国：９月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） 1200 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁があいさつ（ワシントン） 1700 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（ワシントン） 1800 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） 経済情勢と金融政策について 1940 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ワシントン） 2030 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ボストン） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 18 Oct BMO Q3 2013 General Electric Co. 18 Oct AMC Q3 2013 Morgan Stanley ２１日（月） All Day ロシアのメドベージェフ首相が中国訪問 ２３日まで 0600 独：9月独生産者物価指数（連邦統計庁） 1200 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁のＣＮＢＣインタビュー（シカゴ） 1230 米：９月シカゴ連銀全米活動指数 1400 米：９月中古住宅販売（全米リアルター協会） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 21 Oct BMO Q3 2013 McDonald's Corp. 21 Oct AMC Q3 2013 Texas Instruments
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