ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 18 October, 2013 Time Unknown （発表延期）米：８月貿易収支（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月卸売在庫（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月財政収支（財務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月小売売上高（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月企業在庫（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月米住宅着工件数（商務省） - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown （発表延期）米：８月建設支出（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月耐久財受注改定値（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月製造業新規受注（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Time Unknown （発表延期）米：為替政策報告書（財務省） - 0000 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0145 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（ウィスコンシン州マディソン） - 経済情勢と金融政策について 0245 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（オクラホマ州オクラホマシテイ） - 米経済について 0345 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀が講演（モンタナ州ビュート） - 「A Time of Testing」 0700 日本：10月ロイター企業調査 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） - 1000 豪：スティーブンス中銀総裁が講演 - 1030 日本：流動性供給入札（財務省） - 1100 中国:第３・四半期ＧＤＰ（国家統計局） - 1100 中国：９月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） - 1500 日本：岩田日銀副総裁講演 1545 日本：黒田日銀総裁が全国信用組合大会であいさつ - 2100 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁があいさつ（ワシントン） - 2200 （発表延期）米：８月対米証券投資（財務省） - 2300 （発表延期）米：９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Saturday, 19 October, 2013 0200 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（ワシントン） - 0300 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） - 経済情勢と金融政策について 0440 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ワシントン） - 0530 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ボストン） - Monday, 21 October, 2013 Time Unknown 日本：９月外国投信概況 - Time Unknown 日銀支店長会議 - All Day ロシアのメドベージェフ首相が中国訪問 - ２３日まで 0850 日本：9月貿易統計（財務省） - （予測中央値：9200億円の赤字、輸出＋15.6%、輸入＋20.0％） 1000 財務省・ＩＭＦ財政局アジア地域セミナー - 1025 世界経営者会議 IHHヘルスケア社長スピーチ - 1400 日本：８月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 独：9月独生産者物価指数（連邦統計庁） - 1530 日本：経団連会長会見 - 日本：経団連会長会見 1600 IAEA 除染調査に関する記者会見 - 2100 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁のＣＮＢＣインタビュー（シカゴ） - 2130 米：９月シカゴ連銀全米活動指数 - 2300 米：９月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Tuesday, 22 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - All Day インドのシン首相が中国訪問 - ２４日まで 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：１０月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） - 0930 世界経営者会議 GE会長兼CEOスピーチ - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２年利付国債（１１月債）の発行予定額等 - 1100 中国：９月新築住宅価格 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：９月雇用統計（労働省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 23 October, 2013 All Day タイ［チュラロンコーン大王祭］ - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 23 Oct 11:30 Q3 2013 The Boeing Company 23 Oct 11:30 Q3 2013 Caterpillar Inc. 23 Oct BMO Q3 2013 Eli Lilly 23 Oct BMO Q3 2013 The NASDAQ OMX Group, Inc. 23 Oct AMC Q3 2013 AT&T Inc. 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0930 豪：第３・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1730 英：１０月の金融政策委員会の議事録 - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：９月輸出入物価（労働省） - 2200 米：８月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - Thursday, 24 October, 2013 Time Unknown ノルウェー：中銀金利決定会合 - Time Unknown フィリピン：中銀金融政策会合 - All Day ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） - ２５日まで All Day 海外主要企業決算発表予定 - 24 Oct AMC Q3 2013 Amazon.com Inc 24 Oct BMO Q3 2013 Coca-Cola Enterprises 24 Oct BMO Q3 2013 The Dow Chemical Company 24 Oct 11:00 Q3 2013 Ford Motor Company 24 Oct AMC Q1 2014 Microsoft 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1045 中国：１０月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1658 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ速報値 - 1658 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ速報値 - 1658 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2158 米：１０月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：９月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Friday, 25 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：９月米住宅着工許可件数改定値（商務省） - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 25 Oct BMO Q3 2013 Moody's Corp. 25 Oct BMO Q1 2014 The Procter & Gamble Company 25 Oct BMO Q3 2013 United Parcel Service, Inc. All Day ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） - 最終日 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米:財務省２・５・７年債入札条件 - 0200 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札 - 0850 日本：９月企業向けサービス価格指数 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1700 独：１０月ＩＦＯ業況指数 - 1700 ユーロ圏：９月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1730 英：第３・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2130 米：９月米耐久財受注（商務省） - 2255 米：10月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Sunday, 27 October, 2013 All Day 欧州、冬時間に移行 - All Day ダイセルブルーム・ユーログループ議長がスペイン訪問 - ２８日まで All Day 中国国際金融フォーラム（上海） - ２８日まで 1030 １─９月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） - 1400 日本：岩田日銀副総裁が高橋是清翁顕彰碑除幕式であいさつ（下関） - 1530 日本：岩田日銀副総裁が高橋是清翁顕彰シンポジウムであいさつ - Monday, 28 October, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - 1300 日本：鉄連会長会見 - 日本：鉄連会長会見 1600 独：9月輸入物価（連邦統計庁） - ２８日から３１日の間に発表予定 1600 独：９月小売売上高（連邦統計庁） - ２８日から３１日の間に発表予定 Tuesday, 29 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会 - （３０日まで） Time Unknown イタリア：国債入札 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0200 米：財務省２年債入札 - 0830 日本：９月完全失業率（総務省） - 0830 日本：９月有効求人倍率（厚労省） - 0830 日本：９月家計調査（総務省） - 0850 日本：9月商業販売統計経産省） - 1020 ＩＭＦの日本担当課長が講演「アベノミクスの進ちょく状況─ＩＭＦの評価」 - 1035 古沢財務官がＩＭＦ主催のセミナーに出席 - 1600 独：１１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：９月卸売物価指数（労働省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 30 October, 2013 Time Unknown 日本：国際投資戦略１０月調査 - Time Unknown 独：１０月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - Time Unknown イタリア：中長期債入札 - 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省５年債入札 - 0850 日本：9月鉱工業生産速報（経産省）） - 1700 スペイン：第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 1755 独：１０月雇用統計（連邦雇用庁） - 1900 ユーロ圏：１０月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：９月消費者物価指数（労働省） - Thursday, 31 October, 2013 All Day 日本：日銀金融政策決定会合 - 0200 米：財務省7年債入札 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 1400 日本：9月住宅着工戸数（国交省） - 1500 日本：１０月経済・物価情勢の展望（日銀） - 1645 仏：９月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１０月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：９月失業率（統計局） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 01 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day フィリピン：万聖節 - 休場 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1000 中国：１０月ＰＭＩ（国家統計局） - 1045 中国：１０月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - Saturday, 02 November, 2013 0100 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がグローバル・シチズン・アワード受賞（フィラデルフィア） - Sunday, 03 November, 2013 Time Unknown 米国・カナダ冬時間に移行 - 1000 中国：１０月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 04 November, 2013 All Day インド：ディワリ - 休場 All Day ロシア：国民統一の日 - 休場 1758 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ改定値 - Tuesday, 05 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day インドネシア：イスラム教新年 - 休場 All Day マレーシア：イスラム教新年 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1045 中国：１０月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1500 日本：10月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） - 日本：10月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1900 ユーロ圏：９月生産者物価指数（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 06 November, 2013 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （７日まで） Time Unknown アイスランド：中銀金利決定 - Time Unknown インドネシア：第３・四半期ＧＤＰ - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1758 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：１０月サービス部門改定値 - 1830 英：９月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：９月製造業生産（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：９月小売売上高（統計局） - 2000 独：９月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 07 November, 2013 Time Unknown マレーシア：中銀金融政策会合 - 0100 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 - 1400 日本：9月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 2000 独：９月鉱工業生産（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 ＥＣＢ記者会見 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 08 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：１０月マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 0100 米：財務省５２週間物ＴＢ入札条件 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1100 中国：１０月貿易統計 - 1600 独：９月貿易収支（連邦統計庁） - 1645 仏：９月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1645 仏：９月貿易収支（税関） - 1830 英：９月貿易収支（国立統計局） - 2230 米：１０月雇用統計（労働省） - Saturday, 09 November, 2013 1030 中国：１０月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1100 中国：１０月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - Monday, 11 November, 2013 0850 日本：9月経常収支（財務省） - 1330 日本：10月全国企業倒産（商工リサーチ） - 日本：10月全国企業倒産（商工リサーチ） Tuesday, 12 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：９月第３次産業活動指数（経済産業省） - 1400 日本：10月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：１０月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 13 November, 2013 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：9月機械受注（内閣府） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 14 November, 2013 All Day インド：イスラム教新年 - 休場 0830 日本：11月ロイター短観 - 0850 日本：7─9月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） - 1330 日本：9月鉱工業生産確報（経産省）） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 15 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day ブラジル：共和制宣言記念日 - 休場 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0700 日本：11月ロイター企業調査 - Tuesday, 19 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1400 日本：９月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 20 November, 2013 Time Unknown 日本：１０月外国投信概況 - All Day ブラジル：黒人尊厳日 - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 21 November, 2013 1045 中国：１１月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 22 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - Tuesday, 26 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 27 November, 2013 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 28 November, 2013 Time Unknown 中国：1─10月鉱工業企業利益 - Time Unknown 米国：感謝祭 - 休場 0850 日本：10月商業販売統計経産省） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 29 November, 2013 Time Unknown 日本：国際投資戦略１1月調査 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0850 日本：10月鉱工業生産速報（経産省）） -