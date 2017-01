米金融・債券市場＝10年債利回り一時3カ月ぶり低水準、ＦＲＢの緩和縮小遠のいたとの観測で

[ニューヨーク 18日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 終値 99*15.00(+0*02.00)=3.654% 前営業日終値 99*13.00(+1*06.50)=3.658% 10年債 終値 99*07.50(‐0*00.50)=2.589% 前営業日終値 99*08.00(+0*23.00)=2.587% 5年債 終値 100*05.75(‐0*02.00)=1.337% 前営業日終値 100*07.75(+0*10.75)=1.324% 2年債 終値 99*28.00( 0*00.00)=0.315% 前営業日終値 99*28.00(+0*01.25)=0.314% 18日の米金融・債券市場では、連邦準備理事会(FRB)による緩和縮小が遠のい たとの観測から10年債利回りが一時およそ3カ月ぶりの水準に低下したものの、午後の 取引では前日比ほぼ横ばいで推移した。 米議会が16日未明に来年2月7日までの国債発行を認め事実上の債務上限を引き上 げたことで、米国は土壇場でデフォルトを回避。これを受け市場の関心はFRBによる月 額850億ドルの資産買い入れの規模縮小に戻っており、政府機関の閉鎖で延期されてい た経済指標が注目されている。 10年債 利回りは一時7月24日以来の低水準となる2.54%まで低 下。午後の取引では2.59%近辺で推移している。FRBは9月17─18日の連邦公 開市場委員会(FOMC)で予想外に緩和縮小の見送りを決定したが、同利回りはこれに 先立つ9月5日の取引で3%まで上昇していた。 米議会で財政協議が紛糾したことで、今月1日から16日まで一部政府機関が閉鎖。 これにより多くの経済指標の発表が延期されるなど影響が出た。 ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は、「政府機関 が一部閉鎖されたことに加え、(次の債務上限引き上げ期限が設定された)来年第1四半 期まで問題が継続することを踏まえると、FRBは緩和縮小開始に向け身動きがとりにく い状態になる可能性がある」との見方を示している。 市場では、米労働省が22日に発表する9月の雇用統計が注目を集めている。同統計 は政府機関が閉鎖されていなければ4日に発表されるはずだった。 このほか、29日発表の9月の卸売物価指数(PPI)統計、30日発表の9月の消 費者物価指数(CPI)統計も注目されている。 Tボンド先物12月限 は02/32安の134─03/32。 Tノート先物12月限 は02/32安の126─28.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.25