UPDATE 1-住宅金融支援機構、第78回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.08％

［東京 ２３日 ロイター］ - 大和証券によると、住宅金融支援機構 は、貸付債権担保第７８回住宅金融支援機構債券（資産担保証券）の発行条件を決定した 。発行額１２００億円。 利率 １．０８％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３３０回国債利回り＋４６ベーシスポイント（ｂｐ） 【 発行条件一覧 】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 １１月 ５日 貸付債権担保第７８回 各債券の金額 １億円 住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照 発行額 １２００億円 事務受託会社 三井住友銀行 期間 ３５年 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 利率 １．０８％ ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ） 発行価格 １００円 最終償還期限 ２０４８年１１月１０日 利払日 毎月１０日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ・主幹事：大和証券、バークレイズ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） 大和証４５５ バークレイズ証３３５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証３３５ ＲＢＳ証２５ メリルリンチ日本証２５ モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証２５ ・引受手数料 幹事手数料：発行額に応じた従量制。 発行額のうち、５００億円まで５銭 ５００億円超１０００億円まで２．５銭 １０００億円超２０００億円まで１．２５銭 引受責任料：５銭 販売手数料：２０銭 (片山直幸