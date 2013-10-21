〔今週の主要材料〕海外市場

* 米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります 。 ［東京 ２１日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１０月２１日―２６日の海外経済指標】 予想 前 回 Monday, 21 October, 2013 0600 独：9月独生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） -0.7 -0.5 1400 米：９月中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 5.32 5.48 Tuesday, 22 October, 2013 0200 中国：９月新築住宅価格 - 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：９月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 180 169 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 152 （失業率、％） 7.3 7.3 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 23 October, 2013 0030 豪：第３・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - （前期比、％） 0.8 0.4 （前年比、％） 1.8 2.4 トリム平均値（前期比、％） 0.6 0.5 トリム平均値（前年比、％） 2.1 2.2 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1230 米：９月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） 0.2 0.0 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -0.5 1300 米：８月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - （前月比、％） N/A 1.0 Thursday, 24 October, 2013 0145 中国：１０月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 0758 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） 52.5 52.2 0758 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.4 51.1 0758 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） 52.4 52.2 1230 米:新規失業保険申請件数（労働省） - （１０／１９までの週、１０００件） 340 358 1258 米：１０月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - （指数） 52.5 52.8 1400 米：９月新築１戸建て住宅販売（商務省） - （年率、１００万戸） 0.425 0.421 Friday, 25 October, 2013 Time Unknown 米：９月米住宅着工許可件数改定値（商務省） - 0800 独：１０月ＩＦＯ業況指数 - （業況指数） 108.0 107.7 （現況指数） 111.6 111.4 （期待指数） 104.5 104.2 0800 ユーロ圏：９月Ｍ3（ＥＣＢ） - （前年比、％） 2.4 2.3 0830 英：第３・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - （前期比、％） 0.8 0.7 （前年比、％） 1.5 1.3 （Ｑ４確報） 1230 米：９月米耐久財受注（商務省） - （前月比、％） 2.0 0.1 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 -0.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 1.5 1355 米：10月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - （指数） N/A 75.2 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１０月２１日―２５日の海外行事予定】 Monday, 21 October, 2013 1200 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁のＣＮＢＣインタビュー（シカゴ） - 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1530 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 海外主要企業決算発表予定 - 21 Oct BMO Q3 2013 McDonald's Corp. 21 Oct AMC Q3 2013 Texas Instruments Tuesday, 22 October, 2013 1530 米:財務省４週間物ＴＢ入札 海外主要企業決算発表予定 - 22 Oct BMO Q3 2013 DuPont 22 Oct BMO Q3 2013 Lockheed Martin Wednesday, 23 October, 2013 0830 英：１０月の金融政策委員会の議事録 1400 カナダ中銀、政策金利 - 海外主要企業決算発表予定 - 23 Oct 11:30 Q3 2013 The Boeing Company 23 Oct 11:30 Q3 2013 Caterpillar Inc. 23 Oct BMO Q3 2013 Eli Lilly 23 Oct BMO Q3 2013 The NASDAQ OMX Group, Inc. 23 Oct AMC Q3 2013 AT&T Inc. Thursday, 24 October, 2013 1500 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1500 米:財務省２・５・７年債入札条件 - 1700 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札 - ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） - ２５日まで 海外主要企業決算発表予定 - 24 Oct AMC Q3 2013 Amazon.com Inc 24 Oct BMO Q3 2013 Coca-Cola Enterprises 24 Oct 11:00 Q3 2013 Ford Motor Company 24 Oct AMC Q1 2014 Microsoft Friday, 25 October, 2013 海外主要企業決算発表予定 - 25 Oct BMO Q1 2014 The Procter & Gamble Company 25 Oct BMO Q3 2013 United Parcel Service, Inc. ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） - 最終日 Sunday, 27 October, 2013 欧州、冬時間に移行 -