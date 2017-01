〔今週の主要材料〕海外市場

* 米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります 。 [東京 21日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【10月21日―26日の海外経済指標】 予想 前 回 Monday, 21 October, 2013 0600 独:9月独生産者物価指数(連邦統計庁) - (前月比、%) 0.1 -0.1 (前年比、%) -0.7 -0.5 1400 米:9月中古住宅販売(全米リアルター協会) - (年率、100万戸) 5.32 5.48 Tuesday, 22 October, 2013 0200 中国:9月新築住宅価格 - 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) - 1230 米:9月雇用統計(労働省) - (非農業部門雇用者数増減、1000人) 180 169 (民間部門雇用者数増減、1000人) 180 152 (失業率、%) 7.3 7.3 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) - Wednesday, 23 October, 2013 0030 豪:第3・四半期CPI(連邦統計局) - (前期比、%) 0.8 0.4 (前年比、%) 1.8 2.4 トリム平均値(前期比、%) 0.6 0.5 トリム平均値(前年比、%) 2.1 2.2 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) - 1230 米:9月輸出入物価(労働省) - (輸入物価/前月比、%) 0.2 0.0 (輸出物価/前月比、%) 0.0 -0.5 1300 米:8月住宅価格指数(連邦住宅金融局) - (前月比、%) N/A 1.0 Thursday, 24 October, 2013 0145 中国:10月製造業PMI速報値(HSBC) - 0758 ユーロ圏:10月総合PMI速報値 - (指数) 52.5 52.2 0758 ユーロ圏:10月製造業PMI速報値 - (指数) 51.4 51.1 0758 ユーロ圏:10月サービス部門PMI速報値 - (指数) 52.4 52.2 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) - (10/19までの週、1000件) 340 358 1258 米:10月製造業PMI速報値(マークイット) - (指数) 52.5 52.8 1400 米:9月新築1戸建て住宅販売(商務省) - (年率、100万戸) 0.425 0.421 Friday, 25 October, 2013 Time Unknown 米:9月米住宅着工許可件数改定値(商務省) - 0800 独:10月IFO業況指数 - (業況指数) 108.0 107.7 (現況指数) 111.6 111.4 (期待指数) 104.5 104.2 0800 ユーロ圏:9月M3(ECB) - (前年比、%) 2.4 2.3 0830 英:第3・四半期GDP速報値(国立統計局) - (前期比、%) 0.8 0.7 (前年比、%) 1.5 1.3 (Q4確報) 1230 米:9月米耐久財受注(商務省) - (前月比、%) 2.0 0.1 (輸送機器除く/前月比、%) 0.5 -0.1 (航空機除く非国防資本財/前月比、%) N/A 1.5 1355 米:10月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - (指数) N/A 75.2 (速報値) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【10月21日―25日の海外行事予定】 Monday, 21 October, 2013 1200 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁のCNBCインタビュー(シカゴ) - 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 - 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 海外主要企業決算発表予定 - 21 Oct BMO Q3 2013 McDonald's Corp. 21 Oct AMC Q3 2013 Texas Instruments Tuesday, 22 October, 2013 1530 米:財務省4週間物TB入札 海外主要企業決算発表予定 - 22 Oct BMO Q3 2013 DuPont 22 Oct BMO Q3 2013 Lockheed Martin Wednesday, 23 October, 2013 0830 英:10月の金融政策委員会の議事録 1400 カナダ中銀、政策金利 - 海外主要企業決算発表予定 - 23 Oct 11:30 Q3 2013 The Boeing Company 23 Oct 11:30 Q3 2013 Caterpillar Inc. 23 Oct BMO Q3 2013 Eli Lilly 23 Oct BMO Q3 2013 The NASDAQ OMX Group, Inc. 23 Oct AMC Q3 2013 AT&T Inc. Thursday, 24 October, 2013 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 1500 米:財務省2・5・7年債入札条件 - 1700 米:財務省インフレ指数連動30年債入札 - EU首脳会議(ブリュッセル) - 25日まで 海外主要企業決算発表予定 - 24 Oct AMC Q3 2013 Amazon.com Inc 24 Oct BMO Q3 2013 Coca-Cola Enterprises 24 Oct 11:00 Q3 2013 Ford Motor Company 24 Oct AMC Q1 2014 Microsoft Friday, 25 October, 2013 海外主要企業決算発表予定 - 25 Oct BMO Q1 2014 The Procter & Gamble Company 25 Oct BMO Q3 2013 United Parcel Service, Inc. EU首脳会議(ブリュッセル) - 最終日 Sunday, 27 October, 2013 欧州、冬時間に移行 -