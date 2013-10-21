〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.035％、6カ月物は0.070％＝財務省

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［ワシントン ２１日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.035％ 平均落札金利 0.030％ 最低落札金利 0.010％ 利付き債券相当利回り 0.035％ 落札価格 99.991153 最高利回り落札比率 89.14％ カバー（応札倍率） 4.03倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,812,400 応札総額 141,003,786,400 競争入札 34,567,996,000 非競争入札 432,816,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年10月24日 償還日 2014年1月23日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.070％ 平均落札金利 0.060％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.071％ 落札価格 99.964611 最高利回り落札比率 15.75％ カバー（応札倍率） 4.45倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,726,800 応札総額 133,443,964,300 競争入札 28,926,187,500 非競争入札 328,039,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年10月24日 償還日 2014年04月24日
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