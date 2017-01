米金融・債券市場＝下落、雇用統計控え警戒感

[ニューヨーク 21日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2013GMT) 99*07.00(‐0*08.00)=3.6681% 前営業日終値 99*15.00(+0*02.00)=3.654% 10年債 (2013GMT) 99*04.00(‐0*03.50)=2.6014% 前営業日終値 99*07.50(‐0*00.50)=2.589% 5年債 (2013GMT) 100*03.00(‐0*02.75)=1.3553% 前営業日終値 100*05.75(‐0*02.00)=1.337% 2年債 (2013GMT) 99*28.00( 0*00.00)=0.3147% 前営業日終値 99*28.00( 0*00.00)=0.315% 21日の米金融・債券市場では国債価格が下落。政府機関閉鎖の影響で延期されてい た9月の雇用統計の発表を翌日に控え、積極的な取引を手控える動きが優勢となった。 終盤の取引で指標10年債 は6/32安。利回りは2.607%と、前 週末終盤から2ベーシスポイント(bp)上昇している。 30年債 は18/32安。利回りは3bp上昇し、3.681%となっ た。 Tボンド先物12月限 は12/32安の133─23/32。 Tノート先物12月限 は4.50/32安の126─24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-1.00)