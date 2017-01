UPDATE 2-米金融・債券市場＝下落、雇用統計控え警戒感

(レートを終値に更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 終値 98*30.50(‐0*16.50)=3.683% 前営業日終値 99*15.00(+0*02.00)=3.654% 10年債 終値 99*02.00(‐0*05.50)=2.609% 前営業日終値 99*07.50(‐0*00.50)=2.589% 5年債 終値 100*02.50(‐0*03.25)=1.359% 前営業日終値 100*05.75(‐0*02.00)=1.337% 2年債 終値 99*28.00( 0*00.00)=0.315% 前営業日終値 99*28.00( 0*00.00)=0.315% 21日の米金融・債券市場では国債価格が下落。政府機関閉鎖の影響で延期されてい た9月の雇用統計の発表を翌日に控え、積極的な取引を手控える動きが優勢となった。 プルデシャル・フィクストインカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティップ 氏は「政府機関閉鎖の影響で経済指標が軟調になるとの観測や米国のデフォルト(債務不 履行)リスク後退で債券相場は上昇していたが、連邦債務上限をめぐる議論がいったん落 ち着いたことで今後は経済指標に再び関心がシフトする」と述べた。 ロイター調査によると、9月の雇用統計は非農業部門雇用者数が18万増と、8月の 16万9000人増から伸びが加速すると予想されている。 ただ、発表が遅れたことで市場の反応は限定的となる可能性があり、11月8日に発 表される10月の雇用統計のほうが足元の雇用情勢や米連邦準備理事会(FRB)の政策 に関する手掛かりという面で重要な意味を持つとの見方も出ている。 米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁はこの日、雇用市場の状況を見極めるには数カ月か かる公算が大きいと述べ、議会で財政協議が難航した影響でFRBによる量的緩和縮小が 後ずれする可能性があるとの見方を示した。 終盤の取引で指標10年債 は6/32安。利回りは2.607%と、前 週末終盤から2ベーシスポイント(bp)上昇している。 30年債 は18/32安。利回りは3bp上昇し、3.681%となっ た。 短期金利は一段と低下し、翌日物レポ金利はおよそ0.06%と、ほぼ正常な水準に 戻った。 米財務省がこの日実施した総額650億ドルの3カ月物・6カ月物短期証券(Tビル )入札では、債務上限引き上げで議会が合意する前に実施された前週の入札から利回りが 低下し、応札倍率も上昇した。 財務省は22日、350億ドルの4週間物Tビル入札を実施する。入札の規模は前週 の200億ドルから増額する。 Tボンド先物12月限 は12/32安の133─23/32。 Tノート先物12月限 は4.50/32安の126─24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-1.00)