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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０月２２日─２９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Tuesday, 22 October, 2013 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：９月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 180 169 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 152 （失業率、％） 7.3 7.3 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1300 米：８月対米証券投資（財務省） - 1400 米：８月建設支出（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.6 Wednesday, 23 October, 2013 0030 豪：第３・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - （前期比、％） 0.8 0.4 （前年比、％） 1.8 2.4 トリム平均値（前期比、％） 0.6 0.5 トリム平均値（前年比、％） 2.1 2.2 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1230 米：９月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） 0.2 0.0 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -0.5 1300 米：８月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - （前月比、％） N/A 1.0 Thursday, 24 October, 2013 0145 中国：１０月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 0758 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） 52.5 52.2 0758 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.4 51.1 0758 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） 52.4 52.2 1230 米:新規失業保険申請件数（労働省） - （１０／１９までの週、１０００件） 340 358 1230 米：８月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -39.5 -39.2 1258 米：１０月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - （指数） 52.5 52.8 Friday, 25 October, 2013 Time Unknown 米：９月米住宅着工許可件数改定値（商務省） - 0800 独：１０月ＩＦＯ業況指数 - （業況指数） 108.0 107.7 （現況指数） 111.6 111.4 （期待指数） 104.5 104.2 0800 ユーロ圏：９月Ｍ3（ＥＣＢ） - （前年比、％） 2.4 2.3 0830 英：第３・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - （前期比、％） 0.8 0.7 （前年比、％） 1.5 1.3 （Ｑ２確報） 1230 米：９月米耐久財受注（商務省） - （前月比、％） 2.0 0.1 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 -0.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 1.5 1355 米：10月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - （指数） 75.0 75.2 （速報値） 1400 米：８月卸売在庫（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.1 Sunday, 27 October, 2013 0130 １─９月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） - Monday, 28 October, 2013 0700 独：9月輸入物価（連邦統計庁） - ２８日から３１日の間に発表予定 （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -3.4 0700 独：９月小売売上高（連邦統計庁） - ２８日から３１日の間に発表予定 （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 0.3 1315 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.4 0.4 （設備稼働率、％） 78.0 77.8 1400 米：９月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - （指数） N/A 107.7 （前月比、％） -0.5 -1.6 Tuesday, 29 October, 2013 0700 独：１１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - （指数） N/A 7.1 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：９月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.2 0.3 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.0 1230 米：９月小売売上高（商務省） - （前月比、％） 0.1 0.2 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.1 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1300 米：８月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 - （季調済前月比、％） N/A 0.6 （季調前前月比、％） N/A 1.8 （前年比、％） N/A 12.4 1400 米：８月企業在庫（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.4 1400 米：１０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - （指数） 76.5 79.7 （発表延期あるいは発表日が確定した米経済指標） Wednesday, 30 October, 2013 1230 米：９月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.2 0.1 （指数／前年比、％） 1.2 1.5 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.8 1.8 Monday, 4 November, 2013 1500 米：８月製造業新規受注（商務省） - （前月比、％） 0.3 -2.4 Tuesday, 26 November, 2013 1330 米：９月米住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 90.8 89.1 （許可件数／年率、万戸） 93.5 92.6 Wednesday, 4 December, 2013 1500 米：９月新築１戸建て住宅販売（商務省） - （年率、１００万戸） 0.425 0.421 Time Unknown （発表延期）米：８月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A 0.1 （速報値） Time Unknown （発表延期）米：９月財政収支（財務省） - （１０億ドル） N/A -147.92 Time Unknown （発表延期）米：９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - （指数／前月比、％） 0.6 0.7 Time Unknown （発表延期）米：９月シカゴ連銀全米活動指数 - （指数） N/A 0.14 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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