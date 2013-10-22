23日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 三洋貿易 東証２部から 0800 日本：公明党と経団連の懇談会 0900 日本：参議院予算委員会 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1130 本田悦朗 内閣官房参与が都内で講演 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（火） 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：９月雇用統計（労働省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：８月対米証券投資（財務省） 1400 米：８月建設支出（商務省） 1530 米:財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：アップル新製品発表会（サンフランシスコ） ｉＰａｄ（アイパッド）の新モデル発表見通し Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 インドのシン首相が中国訪問（２４日まで） ２３日（水） 0030 豪：第３・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） 0830 英：１０月の金融政策委員会の議事録 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1100 トルコ：中銀金融政策決定会合 1230 米：９月輸出入物価（労働省） 1300 米：８月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1400 加：政策金利発表 - タイ［チュラロンコーン大王祭］休場 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ ２２日（火） Q1 2014 Coach, Inc. Q3 2013 Delta Air Lines Q3 2013 DuPont Q3 2013 Lockheed Martin Q3 2013 United Technologies ２３日（水） Q3 2013 The Boeing Company Q3 2013 Caterpillar Inc. Q3 2013 The NASDAQ OMX Group, Inc. Q3 2013 AT&T Inc. Q3 2013 Motorola Solutions, Inc. Q3 2013 PEUGEOT SA ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間）