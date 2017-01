米金融・債券市場＝10年債利回り3カ月ぶり低水準、予想下回る雇用統計で

[ニューヨーク 22日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2020GMT) 100*07.00(+1*08.50)=3.6127% 前営業日終値 98*30.50(‐0*16.50)=3.683% 10年債 (2020GMT) 99*28.00(+0*26.00)=2.5142% 前営業日終値 99*02.00(‐0*05.50)=2.609% 5年債 (2020GMT) 100*14.00(+0*11.50)=1.2832% 前営業日終値 100*02.50(‐0*03.25)=1.359% 2年債 (2020GMT) 99*29.00(+0*01.00)=0.2985% 前営業日終値 99*28.00( 0*00.00)=0.315% 22日の米金融・債券市場では10年債利回りが3カ月ぶりの低水準をつけた。9月 の雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想を大きく下回ったことを受け、米連邦準備理 事会(FRB)が年内に債券買い入れの縮小に踏み切るとの観測が後退した。 終盤の取引で指標10年債 は25/32高。利回りは2.518%と前 日比9ベーシスポイント(bp)低下し、7月24日以来の低水準となっている。 Tボンド先物12月限 は1─09/32高の135。 Tノート先物12月限 は24/32高の127─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-0.25)