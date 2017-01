UPDATE 2-米金融・債券市場＝10年債利回り3カ月ぶり低水準、予想下回る雇用統計で

(レートを終値に更新しました) [ニューヨーク 22日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 終値 100*08.50(+1*10.00)=3.61% 前営業日終値 98*30.50(‐0*16.50)=3.683% 10年債 終値 99*28.50(+0*26.50)=2.512% 前営業日終値 99*02.00(‐0*05.50)=2.609% 5年債 終値 100*14.00(+0*11.50)=1.283% 前営業日終値 100*02.50(‐0*03.25)=1.359% 2年債 終値 99*29.00(+0*01.00)=0.299% 前営業日終値 99*28.00( 0*00.00)=0.315% 22日の米金融・債券市場では10年債利回りが3カ月ぶりの低水準をつけた。9月 の雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想を大きく下回ったことを受け、米連邦準備理 事会(FRB)が年内に債券買い入れの縮小に踏み切るとの観測が後退した。 労働省が発表した9月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が14万8000人増にと どまり、市場予想の18万人増を大きく下回った。 バンク・オブ・ザ・ウェスト/BNPパリバ証券の債券投資責任者ポール・モンタキ ラ氏はこれについて、政府機関閉鎖の影響が出る前の統計にもかかわらず明らかに失望を 誘う内容だったとし、「緩和縮小は2014年まで忘れていい」と語った。 ロイターがこの日、プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)を対象に行 った調査によると、15社中9社がFRBの量的緩和縮小開始は来年3月になるとの見方 を示した。政府機関の一部閉鎖、連邦債務上限の引き上げをめぐる与野党間の対立で、縮 小時期に顕著な影響が出たとの回答が目立った。 量的緩和縮小が当初の見通しより遅れるとの観測とともに、FRBによる利上げ時期 の予想も後ずれしている。 CMEグループのフェド・ウォッチによると、金利先物市場はFRBの利上げ開始が 2015年4月以降になるとの見方を織り込んだ水準となった。2015年4月に利上げ する確率は約54%とみられている。 低金利がより長期化するとの見方から、期間5年以上の国債を中心に買いが入った。 終盤の取引で指標10年債 は25/32高。利回りは2.518%と前 日比9ベーシスポイント(bp)低下し、7月24日以来の低水準となった。 Tボンド先物12月限 は1─09/32高の135。 Tノート先物12月限 は24/32高の127─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-0.25)