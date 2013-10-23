ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

表示は全て日本時間です。
欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。
米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。
指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。
Wednesday, 23 October, 2013 0000 米：８月建設支出（商務省） - All Day タイ［チュラロンコーン大王祭］ - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 23 Oct 11:30 Q3 2013 The Boeing Company 23 Oct 11:30 Q3 2013 Caterpillar Inc. 23 Oct BMO Q3 2013 Eli Lilly 23 Oct BMO Q3 2013 The NASDAQ OMX Group, Inc. 23 Oct AMC Q3 2013 AT&T Inc. 23-Oct 5:30 PEUGEOT SA Q3 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：アップル新製品発表会（サンフランシスコ） - ｉＰａｄ（アイパッド）の新モデル発表見通し 0930 豪：第３・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1400 田中原子力規制委員長定例会見 - 1600 日本：金融システムリポート（日銀） - 1730 英：１０月の金融政策委員会の議事録 - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：９月輸出入物価（労働省） - 2200 米：８月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - Thursday, 24 October, 2013 Time Unknown ノルウェー：中銀金利決定会合 - Time Unknown フィリピン：中銀金融政策会合 - Time Unknown 英：カーニー中銀総裁が講演（ロンドン） - All Day ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） - ２５日まで 0800 韓国:第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 現地時間２４日（日本時間同日） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1045 中国：１０月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1658 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ速報値 - 1658 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ速報値 - 1658 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 2130 米：８月貿易収支（商務省） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2158 米：１０月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：９月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Friday, 25 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） - 最終日 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米:財務省２・５・７年債入札条件 - 0200 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札 - 0850 日本：９月企業向けサービス価格指数 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1430 八木誠・電気事業連合会会長（関西電力社長）定例会見 - 1700 独：１０月ＩＦＯ業況指数 - 1700 ユーロ圏：９月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1730 英：第３・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2130 米：９月米耐久財受注（商務省） - 2255 米：10月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - 2300 米：８月卸売在庫（商務省） - Sunday, 27 October, 2013 All Day 欧州、冬時間に移行 - All Day ダイセルブルーム・ユーログループ議長がスペイン訪問 - ２８日まで All Day 中国国際金融フォーラム（上海） - ２８日まで 1030 １─９月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） - 1400 日本：岩田日銀副総裁が高橋是清翁顕彰碑除幕式であいさつ（下関） - 1530 日本：岩田日銀副総裁が高橋是清翁顕彰シンポジウムであいさつ - Monday, 28 October, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - 1300 日本：鉄連会長会見 - 日本：鉄連会長会見 1600 独：9月輸入物価（連邦統計庁） - ２８日から３１日の間に発表予定 1600 独：９月小売売上高（連邦統計庁） - ２８日から３１日の間に発表予定 2215 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2300 米：９月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） - Tuesday, 29 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会 - （３０日まで） Time Unknown イタリア：国債入札 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0200 米：財務省２年債入札 - 0830 日本：９月完全失業率（総務省） - 0830 日本：９月有効求人倍率（厚労省） - 0830 日本：９月家計調査（総務省） - 0850 日本：9月商業販売統計経産省） - 1020 ＩＭＦの日本担当課長が講演「アベノミクスの進ちょく状況─ＩＭＦの評価」 - 1030 日本：２年利付国債の入札発行 - 1035 古沢財務官がＩＭＦ主催のセミナーに出席 - 1230 日本：新浪ローソンＣＥＯ講演（内外情勢調査会） - 日本：新浪ローソンＣＥＯ講演（内外情勢調査会） 1245 日本：２年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1600 独：１１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：９月卸売物価指数（労働省） - 2130 米：９月小売売上高（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2200 米：８月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 - 2300 米：８月企業在庫（商務省） - 2300 米：１０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 30 October, 2013 Time Unknown 日本：国際投資戦略１０月調査 - Time Unknown 独：１０月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - Time Unknown イタリア：中長期債入札 - 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省５年債入札 - 0850 日本：9月鉱工業生産速報（経産省） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：１０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1700 スペイン：第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 1755 独：１０月雇用統計（連邦雇用庁） - 1900 ユーロ圏：１０月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2115 米：１０月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2130 米：９月消費者物価指数（労働省） - Thursday, 31 October, 2013 All Day 日本：日銀金融政策決定会合 - 0200 米：財務省7年債入札 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1400 日本：9月住宅着工戸数（国交省） - 1500 日本：１０月経済・物価情勢の展望（日銀） - 1645 仏：９月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１０月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：９月失業率（統計局） - 2030 米：１０月企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2245 米:１０月シカゴ地区購買部協会景気指数 - Friday, 01 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：１０月自動車販売台数 - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0930 豪：第３・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） - 1000 中国：１０月ＰＭＩ（国家統計局） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1045 中国：１０月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本：「経済・物価情勢の展望」全文（日銀） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 2158 米：１０月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2210 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁米経済と金融政策について講演（セントルイス） - 2300 米：９月建設支出（商務省） - 2300 米：１０月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - Saturday, 02 November, 2013 0100 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がグローバル・シチズン・アワード受賞（フィラデルフィア） - Sunday, 03 November, 2013 Time Unknown 米国・カナダ冬時間に移行 - 1000 中国：１０月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 04 November, 2013 Time Unknown 米：９月米住宅着工許可件数改定値（商務省） - All Day インド：ディワリ - 休場 0930 豪：９月小売売上高（連邦統計局） - 1758 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ改定値 - Tuesday, 05 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：８月・９月製造業新規受注（商務省） - 0000 米：９月製造業新規受注（商務省） - 0000 米：９月耐久財受注改定値（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：１０月マネタリーベース（日銀） - 1045 中国：１０月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1500 日本：10月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） - 1600 日本：黒田日銀総裁講演（大阪） - 1715 日本：黒田日銀総裁会見（大阪） - 1900 ユーロ圏：９月生産者物価指数（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：９月貿易収支（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 06 November, 2013 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （７日まで） Time Unknown インドネシア：第３・四半期ＧＤＰ - 0000 米：１０月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0315 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（ノースカロライナ州シャーロット） - 0850 日本：金融政策決定会合の議事要旨・１０／３、４日分（日銀） - 0930 豪：９月貿易収支（連邦統計局） - 1758 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：１０月サービス部門改定値 - 1830 英：９月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：９月製造業生産（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：９月小売売上高（統計局） - 2000 独：９月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - Thursday, 07 November, 2013 Time Unknown マレーシア：中銀金融政策会合 - Time Unknown 米：１０月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 0100 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 - 0930 豪：１０月雇用統計（連邦統計局） - 1400 日本：9月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 2000 独：９月鉱工業生産（経済技術省） - 2000 独：９月鉱工業生産（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 ＥＣＢ記者会見 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：第３・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - Friday, 08 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：１０月マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 0100 米：財務省５２週間物ＴＢ入札条件 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0500 米：９月財政収支（財務省） - 1100 中国：１０月貿易統計 - 1600 独：９月貿易収支（連邦統計庁） - 1645 仏：９月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1645 仏：９月貿易収支（税関） - 1830 英：９月貿易収支（国立統計局） - 2230 米：１０月雇用統計（労働省） - 2230 米：９月個人所得・消費支出（商務省） - 2355 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 09 November, 2013 0000 米：９月卸売在庫（商務省） - 1030 中国：１０月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1100 中国：１０月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - Monday, 11 November, 2013 0850 日本：9月経常収支（財務省） - 0850 日本：１０月貸出・預金動向（日銀） - 1330 日本：10月全国企業倒産（商工リサーチ） - Tuesday, 12 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：９月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：１０月マネーストック（日銀） - 1400 日本：10月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：１０月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 13 November, 2013 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：9月機械受注（内閣府） - 0850 日本：１０月企業物価（日銀） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 14 November, 2013 All Day インド：イスラム教新年 - 休場 0830 日本：11月ロイター短観 - 0850 日本：7─9月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） - 1330 日本：9月鉱工業生産確報（経産省） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：９月貿易収支（商務省） - Friday, 15 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day ブラジル：共和制宣言記念日 - 休場 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0700 日本：11月ロイター企業調査 - Saturday, 16 November, 2013 0000 米：９月卸売在庫（商務省） - Tuesday, 19 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1400 日本：９月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 20 November, 2013 Time Unknown 日本：１０月外国投信概況 - All Day ブラジル：黒人尊厳日 - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：１０月小売売上高（商務省） - Thursday, 21 November, 2013 0000 米：９月企業在庫（商務省） - 1045 中国：１１月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 22 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - Tuesday, 26 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：９月・１０月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 27 November, 2013 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 28 November, 2013 Time Unknown 中国：1─10月鉱工業企業利益 - Time Unknown 米国：感謝祭 - 休場 0850 日本：10月商業販売統計経産省） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 29 November, 2013 Time Unknown 日本：国際投資戦略１１月調査 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0850 日本：10月鉱工業生産速報（経産省）） -
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文