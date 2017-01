再送-24日の国内・海外経済指標と行事予定

(海外の予定を一部修正して再送します) *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0900 参議院予算委員会 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 - 1710 月例経済報告関係閣僚会議 1755 甘利経済再生相会見 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 23日(水) 0830 英:10月の金融政策委員会の議事録 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1230 米:9月輸出入物価(労働省) 1300 米:8月住宅価格指数(連邦住宅金融局) 1400 カナダ:政策金利発表 Time Unknown 独30年債入札 トルコ:中銀金融政策決定会合 タイ[チュラロンコーン大王祭]休場 24日(木) 0145 中国:10月製造業PMI速報値(HSBC) 0300 豪:ロウ中銀副総裁が講演(メルボルン) 0758 ユーロ圏:10月総合PMI速報値 0758 ユーロ圏:10月製造業PMI速報値 0758 ユーロ圏:10月サービス部門PMI速報値 1230 米:8月貿易収支(商務省) 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1258 米:10月製造業PMI速報値(マークイット) 1400 米:9月新築1戸建て住宅販売(商務省) 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500 米:財務省2・5・7年債入札条件 1700 米:財務省インフレ指数連動30年債入札 Time Unknown スウェーデン:中銀金利決定 ノルウェー:中銀金利決定会合 フィリピン:中銀金融政策会合 英:カーニー中銀総裁が講演(ロンドン) EU首脳会議(25日まで) ==海外主要企業決算発表予定== 23日(水) Q3 2013 The Boeing Company Q3 2013 Caterpillar Inc. Q3 2013 AT&T Inc. Q3 2013 PEUGEOT SA 24日(木) Q3 2013 Amazon.com Inc Q3 2013 The Dow Chemical Company Q3 2013 Ford Motor Company Q1 2014 Microsoft Q3 2013 CREDIT SUISSE GROUP AG Q3 2013 DAIMLER AG Q3 2013 ERICSSON Q3 2013 BANCO SANTANDER SA