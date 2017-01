米金融・債券市場＝10年債利回りは2.50％割り込み3カ月ぶり低水準、緩和縮小先送り観測で

[ニューヨーク 23日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2010GMT) 100*20.50(+0*12.00)=3.5896% 前営業日終値 100*08.50(+1*10.00)=3.61% 10年債 (2010GMT) 100*01.00(+0*04.50)=2.4962% 前営業日終値 99*28.50(+0*26.50)=2.512% 5年債 (2010GMT) 100*14.50(+0*00.50)=1.2799% 前営業日終値 100*14.00(+0*11.50)=1.283% 2年債 (2010GMT) 99*28.25(‐0*00.75)=0.3108% 前営業日終値 99*29.00(+0*01.00)=0.299% 23日の米金融・債券市場では、10年債利回りが2.50%を割り込み、3カ月ぶ りの低水準をつけた。前日発表された9月の米雇用統計が予想を下回る弱い内容となった ことで、米連邦準備理事会(FRB)が来年まで資産買い入れの縮小に踏み切る公算は小 さいとの見方が広がった。 22日の買いを受け継ぎ、オーバーナイト取引で買いが入ったことも、利回りをさら に押し下げる格好になった。 終盤の取引で指標10年債 は7/32高。利回りは2.485%と、7 月23日以来の低水準となった。 市場の関心は来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)に集まっている。F RBは現行の資産買い入れプログラムを維持するとみられている。 ソシエテ・ジェネラルの債券トレーダー、ショーン・マーフィー氏は「緩和縮小をめ ぐり、FRBの手は縛られている状況だ。緩和縮小の開始時期が来年3月との見方が大勢 となっており、さえない内容となった雇用統計がその見方を支えている」と指摘した。 Tボンド先物12月限 は15/32高の135─15/32。 Tノート先物12月限 は5/32高の127─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (-0.25)