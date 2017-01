UPDATE 2-米金融・債券市場＝10年債利回りは2.5％割り込み3カ月ぶり低水準、緩和縮小先送り観測で

(レートを終値に更新しました) [ニューヨーク 23日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 終値 100*25.00(+0*16.50)=3.582% 前営業日終値 100*08.50(+1*10.00)=3.61% 10年債 終値 100*04.00(+0*07.50)=2.485% 前営業日終値 99*28.50(+0*26.50)=2.512% 5年債 終値 100*15.50(+0*01.50)=1.273% 前営業日終値 100*14.00(+0*11.50)=1.283% 2年債 終値 99*28.50(‐0*00.50)=0.307% 前営業日終値 99*29.00(+0*01.00)=0.299% 23日の米金融・債券市場では、10年債利回りが2.50%を割り込み、3カ月ぶ りの低水準をつけた。前日発表された9月の米雇用統計が予想を下回る弱い内容となった ことで、米連邦準備理事会(FRB)が来年まで資産買い入れの縮小に踏み切る公算は小 さいとの見方が広がった。 22日の買いを受け継ぎ、オーバーナイト取引で買いが入ったことも、利回りをさら に押し下げる格好になった。 終盤の取引で指標10年債 は7/32高。利回りは2.485%と、7 月23日以来の低水準となった。 市場の関心は来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)に集まっている。F RBは現行の資産買い入れプログラムを維持するとみられている。 ソシエテ・ジェネラルの債券トレーダー、ショーン・マーフィー氏は「緩和縮小をめ ぐり、FRBの手は縛られている状況だ。緩和縮小の開始時期が来年3月との見方が大勢 となっており、さえない内容となった雇用統計がその見方を支えている」と指摘した。 ロイターが22日、プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)を対象に実 施した調査によると、15社中9社がFRBの量的緩和縮小開始は来年3月になるとの見 方を示した。また、財政問題をめぐる与野党のこう着によって、縮小時期に「顕著な」影 響が出たとする回答が目立った。 政府機関の一部閉鎖による影響から、今後発表される指標にはしばらくの間歪みが生 じる可能性が高く、米経済の実情がしっかりと反映されない恐れがある。また、政府機関 閉鎖や債務上限引き上げをめぐる与野党の攻防が、どの程度成長に影響を及ぼしたかにつ いて把握することが難しくなる可能性もある。 ブラックロックのフィクストインカム首席投資ストラテジスト、ジェフリー・ローゼ ンバーグ氏は「政府機関閉鎖によって、どの程度の経済的打撃が及んだかを見極める必要 がある」とし、成長減速リスクが台頭しつつある可能性を指摘した。 一部エコノミストは、政府機関の一部閉鎖が、第4・四半期の国内総生産(GDP) の伸び率を約0.4%ポイント押し下げる公算が大きいとの見通しを示している。 ロイターのデータによると、2・10年債の利回り格差はこの日、7月22日以来の 低水準となる2.18%に縮小した。 インフレ指数連動債(TIPS)利回りも低下した。米財務省は24日、70億ドル の30年物TIPSの入札(リオープン=銘柄統合)を実施する。入札前(WI)取引で は、同利回り は1.331%付近で推移した。 FRB傘下のニューヨーク連銀がこの日試験的に実施した翌日物リバースレポ(金利 0.02%)では、銀行やファンド勢がFRBに157億4000万ドルを貸し出した。 9月30日に記録した581億6000万ドルに次ぐ高さとなった。 Tボンド先物12月限 は15/32高の135─15/32。 Tノート先物12月限 は5/32高の127─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (-0.25)