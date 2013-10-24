25日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部・名証１部指定 ジャパンマテリアル 東証２部・名証２部から 市場変更 豆蔵ホールディングス が東証１部に マザーズから 市場変更 ティー・ワイ・オー が東証２部に ジャスダックから 0830 ９月全国・１０月東京都区部消費者物価 0850 日本：９月企業向けサービス価格指数 - 0930 閣議 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1400 ＪＦＥ 上半期決算 - 1430 八木誠・電気事業連合会会長（関西電力社長）定例会見 - 1500 ＮＴＴドコモ 上半期決算 - 1500 日本電気硝子 上半期決算 1530 日立ハイテク 決算- ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２４日（木） 0758 ユーロ圏：１０月総合／製造業／サービス部門ＰＭＩ速報値 1230 米：８月貿易収支（商務省） 1230 米:新規失業保険申請件数（労働省） 1258 米：１０月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1300 米：ルー財務長官が講演（ワシントン） テーマ「how middle-out economic policies promote broadly shared economic growth」 1400 米：９月新築１戸建て住宅販売（商務省） 1500 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米:財務省２・５・７年債入札条件 1645 英：カーニー中銀総裁が講演（ロンドン） 1700 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札 2300 韓国:第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 現地時間２５日（日本時間同日） Time Unknown フィリピン：中銀金融政策会合 - スウェーデン：中銀金利決定 - ノルウェー：中銀金利決定会合 - ＥＵ首脳会議（２５日まで） ２５日（金） 0800 独：１０月ＩＦＯ業況指数 0800 ユーロ圏：９月Ｍ3（ＥＣＢ） 0830 英：第３・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） 1230 米：９月米耐久財受注（商務省） 1355 米：10月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 1400 米：８月卸売在庫（商務省） Time Unknown メキシコ：中銀金融政策決定会合 ＥＵ首脳会議（最終日） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ ２４日（木） Q3 2013 Hyundai Motor Co's Q3 2013 LG Electronics Q3 2013 CREDIT SUISSE GROUP AG Q3 2013 DAIMLER AG Q3 2013 ERICSSON Q3 2013 Amazon.com Inc Q3 2013 Coca-Cola Enterprises Q3 2013 The Dow Chemical Company Q3 2013 Ford Motor Company Q1 2014 Microsoft ２５日（金） Q3 2013 Samsung Electronics Co Ltd's Q1 2014 The Procter & Gamble Company Q3 2013 United Parcel Service, Inc. ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２４日（木） 0758 ユーロ圏：１０月総合／製造業／サービス部門ＰＭＩ速報値 1230 米：８月貿易収支（商務省） 1230 米:新規失業保険申請件数（労働省） 1258 米：１０月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1300 米：ルー財務長官が講演（ワシントン） テーマ「how middle-out economic policies promote broadly shared economic growth」 1400 米：９月新築１戸建て住宅販売（商務省） 1500 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米:財務省２・５・７年債入札条件 1645 英：カーニー中銀総裁が講演（ロンドン） 1700 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札 2300 韓国:第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 現地時間２５日（日本時間同日） Time Unknown フィリピン：中銀金融政策会合 - スウェーデン：中銀金利決定 - ノルウェー：中銀金利決定会合 - ＥＵ首脳会議（２５日まで） ２５日（金） 0800 独：１０月ＩＦＯ業況指数 0800 ユーロ圏：９月Ｍ3（ＥＣＢ） 0830 英：第３・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） 1230 米：９月米耐久財受注（商務省） 1355 米：10月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 1400 米：８月卸売在庫（商務省） Time Unknown メキシコ：中銀金融政策決定会合 ＥＵ首脳会議（最終日） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ ２４日（木） Q3 2013 Hyundai Motor Co's Q3 2013 LG Electronics Q3 2013 CREDIT SUISSE GROUP AG Q3 2013 DAIMLER AG Q3 2013 ERICSSON Q3 2013 Amazon.com Inc Q3 2013 Coca-Cola Enterprises Q3 2013 The Dow Chemical Company Q3 2013 Ford Motor Company Q1 2014 Microsoft ２５日（金） Q3 2013 Samsung Electronics Co Ltd's Q1 2014 The Procter & Gamble Company Q3 2013 United Parcel Service, Inc.
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