25日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証1部・名証1部指定 ジャパンマテリアル 東証2部・名証2部から 市場変更 豆蔵ホールディングス が東証1部に マザーズから 市場変更 ティー・ワイ・オー が東証2部に ジャスダックから 0830 9月全国・10月東京都区部消費者物価 0850 日本:9月企業向けサービス価格指数 - 0930 閣議 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等 - 1400 JFE 上半期決算 - 1430 八木誠・電気事業連合会会長(関西電力社長)定例会見 - 1500 NTTドコモ 上半期決算 - 1500 日本電気硝子 上半期決算 1530 日立ハイテク 決算- ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 24日(木) 0758 ユーロ圏:10月総合/製造業/サービス部門PMI速報値 1230 米:8月貿易収支(商務省) 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1258 米:10月製造業PMI速報値(マークイット) 1300 米:ルー財務長官が講演(ワシントン) テーマ「how middle-out economic policies promote broadly shared economic growth」 1400 米:9月新築1戸建て住宅販売(商務省) 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500 米:財務省2・5・7年債入札条件 1645 英:カーニー中銀総裁が講演(ロンドン) 1700 米:財務省インフレ指数連動30年債入札 2300 韓国:第3・四半期GDP速報値 - 現地時間25日(日本時間同日) Time Unknown フィリピン:中銀金融政策会合 - スウェーデン:中銀金利決定 - ノルウェー:中銀金利決定会合 - EU首脳会議(25日まで) 25日(金) 0800 独:10月IFO業況指数 0800 ユーロ圏:9月M3(ECB) 0830 英:第3・四半期GDP速報値(国立統計局) 1230 米:9月米耐久財受注(商務省) 1355 米:10月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 1400 米:8月卸売在庫(商務省) Time Unknown メキシコ:中銀金融政策決定会合 EU首脳会議(最終日) ==海外主要企業決算発表予定== 24日(木) Q3 2013 Hyundai Motor Co's Q3 2013 LG Electronics Q3 2013 CREDIT SUISSE GROUP AG Q3 2013 DAIMLER AG Q3 2013 ERICSSON Q3 2013 Amazon.com Inc Q3 2013 Coca-Cola Enterprises Q3 2013 The Dow Chemical Company Q3 2013 Ford Motor Company Q1 2014 Microsoft 25日(金) Q3 2013 Samsung Electronics Co Ltd's Q1 2014 The Procter & Gamble Company Q3 2013 United Parcel Service, Inc.