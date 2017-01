米金融・債券市場＝国債利回りが小幅上昇、買い一服

[ニューヨーク 24日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2030GMT) 100*08.00(‐0*17.00)=3.6110% 前営業日終値 100*25.00(+0*16.50)=3.582% 10年債 (2030GMT) 99*27.50(‐0*08.50)=2.5161% 前営業日終値 100*04.00(+0*07.50)=2.485% 5年債 (2030GMT) 100*11.75(‐0*03.75)=1.2978% 前営業日終値 100*15.50(+0*01.50)=1.273% 2年債 (2030GMT) 99*28.50( 0*00.00)=0.3069% 前営業日終値 99*28.50(‐0*00.50)=0.307% 24日の米金融・債券市場では、国債利回りが小幅上昇した。緩和縮小先送り観測を 背景としたこれまでの買いが一服した。 Tボンド先物12月限 は13/32安の135─02/32。 Tノート先物12月限 は8/32安の127─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.25)