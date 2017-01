UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回りが小幅上昇、買い一服

(レートを更新しました) [ニューヨーク 24日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 終 値 100*07.00(‐0*18.00)=3.613% 前営業日終値 100*25.00(+0*16.50)=3.582% 10年債 終 値 99*26.00(‐0*10.00)=2.521% 前営業日終値 100*04.00(+0*07.50)=2.485% 5年債 終 値 100*10.75(‐0*04.75)=1.304% 前営業日終値 100*15.50(+0*01.50)=1.273% 2年債 終 値 99*28.50( 0*00.00)=0.307% 前営業日終値 99*28.50(‐0*00.50)=0.307% 24日の米金融・債券市場では、国債利回りが小幅上昇した。緩和縮小先送り観測を 背景としたこれまでの買いが一服した。 前日に節目となる2.5%を割り込んだ10年国債利回り はこの日、同 水準を挟んでの動きとなった。過去2日間では11ベーシスポイント(bp)低下してい る。 LPLフィナンシャル(サンディエゴ)の債券ストラテジスト、アンソニー・バレリ 氏は「債券市場ではテクニカル要因が大きなハードルになっている。緩和縮小の先送りは かなり織り込まれている」と指摘した。 この日の経済指標では、マークイットが発表した10月の米製造業購買担当者景気指 数(PMI)速報値が51.1と、2012年10月以来1年ぶりの水準に低下した。内 訳では、2009年終盤以来およそ4年ぶりに生産が減少。生産指数は前月の55.3か ら49.5に低下し、拡大と縮小の分岐点となる50を割り込んだ。ただ、エコノミスト の間では、製造業のファンダメンタルズ(基礎的条件)は依然としてかなり健全との声も 聞かれた。 市場の関心は来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)に集まっており、「 一段の情報が得られるまでは動きづらい展開になる」(BNPパリバのエアロン・コリ氏 )とみられている。 終盤の取引で指標10年債 は8/32安。利回りは2.514%と、前 日から3bp上昇した。前日は一時2.471%と3カ月ぶりの水準に低下していた。 午後行われた30年物インフレ指数連動債(TIPS)リオープン入札は、最高落札 利回りが1.330%とWI(発行前)取引水準 に基づく予想よりも約 2bp低かった。 入札関連では、来週28日に320億ドルの2年債、29日に350億ドルの5年債 、30日に290億ドルの7年債の入札が行われる。 Tボンド先物12月限 は13/32安の135─02/32。 Tノート先物12月限 は8/32安の127─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.25)