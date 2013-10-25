UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（25日）＝19本、208億8138万円

(設定額を追加しました) ［東京 ２５日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 日興ＪＰＭグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 設定上限額：２５００億円 設定額：１７２億３９８７万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 ＨＳＢＣ ニューリーダーズ・ソブリン・オープン（資産成長型） ＨＳＢＣ投信 設定上限額：５００億円 設定額：１億０７５６万円 販売会社：いちよし証券 好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース 好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース ＜愛称：ＵＳ２（ﾀﾞﾌﾞﾙ）ストラテジー＞ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：各１００億円 設定額：円ヘッジありコース、円ヘッジなしコース、各１０１５万円 販売会社：未定 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース ＜愛称：ＵＳ３（ﾄﾘﾌﾟﾙ）ストラテジー＞ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：１９２２万円 販売会社：ＳＢＩ証券、マネックス証券 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース ＜愛称：ＵＳ４（ｸﾜｯﾄﾞ）ストラテジー＞ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：６９１０万円 販売会社：ＳＢＩ証券、立花証券、マネックス証券 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各５００億円 設定額：（合計）８８５４万円 （株式抑制型）３８３０万円、（株式重視型）３１１６万円、（新興国投資型）１９０７万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、カブドットコム証券、三菱ＵＦＪモルガン・ス タンレー証券 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各１０００億円 設定額：＜米ドルヘッジ型＞９９９１万円、＜為替ヘッジなし＞１億００６９万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、カブドットコム証券、三菱ＵＦＪモルガン・ス タンレー証券 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各１０００億円 設定額：＜米ドルヘッジ型＞５億１４２０万円、＜為替ヘッジなし＞１億１３５２万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、カブドットコム証券、三菱ＵＦＪモルガン・ス タンレー証券 ＬＭ・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：４０６万円 販売会社：いちよし証券 しんきん世界アロケーションファンド しんきんアセットマネジメント投信 設定上限額：１０００億円 設定額：１０億０１０８万円 販売会社：信金中央金庫 グローバル・バランス・ファンド（安定型） グローバル・バランス・ファンド（安定成長型） グローバル・バランス・ファンド（成長型） 国際投信投資顧問 設定上限額：各１０００億円 設定額：（合計）１５億０２２９万円 （安定型）５億円、（安定成長型）５億０２１９万円、（成長型）５億００１０万円 販売会社：カブドットコム証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東 京ＵＦＪ銀行 Ｊリート・アジアミックス・オープン（資産成長型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：いちよし証券