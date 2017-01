28日の国内・海外経済指標と行事予定

(10月28日) *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 イーブックイニシアティブジャパン が東証1部に マザーズから 1100 日本:乗用車8社 生産・輸出実績 9月度 - 1300 日本:鉄連会長会見 ●主な決算 コマツ、日立建機、KDDI ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 25日(金) 0800 独:10月IFO業況指数 ユーロ圏:9月M3(ECB) 0830 英:第3・四半期GDP速報値(国立統計局) 1230 米:9月米耐久財受注(商務省) 1355 米:10月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 1400 米:8月卸売在庫(商務省) Time Unknown メキシコ:中銀金融政策決定会合 EU首脳会議(最終日) 27日(日) 中国:1─9月鉱工業部門企業利益(国家統計局) 欧州、冬時間に移行 28日(月) 1315 米:9月鉱工業生産(FRB) 1400 米:9月住宅販売保留指数(全米リアルター協会) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 1700 米:財務省2年債入札 Time Unknown イタリア:国債入札 ==海外主要企業決算発表予定== 25日(金) Q1 2014 The Procter & Gamble Company Q3 2013 United Parcel Service, Inc. 28日(月) Q4 2013 Apple Inc.