起債条件一覧＝10月28日現在

［東京 ２８日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １０／２５ 三菱東京ＵＦＪ銀行 第１４８回 AA/Aa3/A+ １５０億円 ３年 ０．１９５％ Ｔ２８２＋７ｂｐ １０／３１ 三菱UFJMS １０／２５ 三菱東京ＵＦＪ銀行 第１４９回 AA/Aa3/A+ ３００億円 ５年 ０．２６５％ Ｔ２９６＋７ｂｐ １０／３１ 三菱UFJMS １０／２５ 東京建物 第１８回 BBB+ １５０億円 １０年 １．５４％ Ｌ＋７３ｂｐ １０／３１ 大和 みずほ SMBC日興 １０／２５ ＮＴＴ都市開発 第１４回 A+ １００億円 １０年 ０．７５％ Ｔ３３０＋１４ｂｐ １０／３１ 三菱UFJMS 野村 みずほ １０／２５ ＮＴＴ都市開発 第１５回 A+ ５０億円 １５年 １．２５％ Ｔ１０５＋２０ｂｐ １０／３１ 三菱UFJMS 野村 みずほ １０／２５ ウッドワン 第１５回 BBB‐ １４億円 ４年 ２．０４％ Ｌ＋１７０ｂｐ １０／３１ みずほ １０／２４ 芙蓉総合リース 第６回 A‐/A １００億円 ５年 ０．３８５％ Ｔ２９６＋１９ｂｐ １０／３０ みずほ 野村 しんきん １０／２４ 横浜ゴム 第９回 A+ １００億円 ７年 ０．５０９％ Ｔ３１１＋１７ｂｐ １０／３１ みずほ １０／２４ 三井住友信託銀行 第５回 AA‐/A1 ２００億円 ５年 ０．２７５％ Ｔ２９６＋８ｂｐ １０／３０ 大和 野村 SMBC日興 １０／２３ 堀場製作所 第４回 A‐/A １５０億円 ７年 ０．６０９％ Ｔ３１１＋２７ｂｐ １０／３０ 野村 大和 三菱UFJMS １０／２３ 住友不動産 第９１回 A‐/A １００億円 ５年 ０．３５５％ Ｔ２９６＋１６ｂｐ １０／２９ みずほ １０／２３ 住友不動産 第９２回 A‐/A １００億円 １０年 ０．９５０％ Ｔ３３０＋３４ｂｐ １０／２９ みずほ １０／２２ 琉球銀行 第３回 A‐ １０年 １２０億円 注参照 Ｌ＋３５ｂｐ １０／３０ みずほ １０／１１ ＪＲ東日本 第９５回 AA+ ２００億円 １０年 ０．７４８％ Ｔ３３０＋８ｂｐ １０／２８ 野村 みずほ １０／１１ ＪＲ東日本 第９６回 AA+ ２００億円 ２０年 １．６３４％ Ｔ１４６＋１０ｂｐ １０／２８ 野村 みずほ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・ＮＴＴ都市開発債： 第１４回債：発行価格は９９円９５銭、応募者利回りは０．７５５％。 第１５回債：発行価格は９９円９０銭、応募者利回りは１．２５７％。 ・琉球銀行債：期限前償還条項付劣後債。 利率は当初５年が０．７６％、以降が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋１．８５％。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １０／２５ 日本学生支援機構 第３３回 AA/AA+ ５００億円 ３年 ０．１８７％ Ｔ２８４＋６ｂｐ １１／ ７ 三菱UFJMS みずほ 野村 １０／２３ 高速道路機構 第１１５回 AA+/Aa3 ３００億円 １０年 ０．７３８％ ─ １０／３０ 注参照 １０／１８ 地方公共団体金融機構 Ｆ１９４回 AA+ ３０億円 １４年 １．０６６％ ─ １０／２９ しんきん １０／１８ 地方公共団体金融機構 Ｆ１９５回 AA+ ３５億円 １６年 １．３２５％ ─ １０／２９ 岡三 １０／２２ 地方公共団体金融機構 Ｆ１９６回 AA+ ３０億円 １２年 ０．８５４％ ─ １０／２９ ＧＳ １０／２２ 地方公共団体金融機構 Ｆ１９７回 AA+ ５０億円 １４年 １．０５２％ ─ １０／２９ 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・高速道路機構第１１５回債：事務は大和証券。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■公社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １０／１７ ＳＢＩホールディングス ユーロ円 ３００億円 ４年 ０．００％ １５３４円 １１／ ５ 大和ヨーロッパ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・ＳＢＩホールディングス ユーロ円建てＣＢ： 欧州を中心とする海外市場（ただし米国を除く）で募集。 ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １０／２３ 住宅金融支援機構 第７８回 AAA/AAA １２００億円 ３５年 １．０８％ Ｔ３３０＋４６ｂｐ１１／ ５ 大和 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 三菱UFJMS ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃ドイツ復興金融公庫 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ １１／２５ 注参照 注参照 未定 ３年 未定 １００．００ １１／２５ 注参照 デンマーク地方金融公庫 豪ドル ２１００万 ７年 ４．０６ １００．００ １１／１５ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 注参照 １．４１億 ５年 ４．２２ １００．００ １１／ ７ 注参照 注参照 ２．３３億 ５年 ６．５０ １００．００ １１／ ７ 注参照 フランス相互信用連合銀行 豪ドル ７１４０万 ５年 ４．５０ １００．００ １０／３１ 注参照 フィンランド地方金融公社 注参照 １．３５億 ５年 ２．９９ １００．００ １１／２５ 注参照 注参照 ８０００万 ５年 ３．７５５ １００．００ １１／１９ 注参照 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 注参照 ３０００万 ４年 ７．００ １００．００ １１／ ６ 注参照 注参照 ２１１０万 ５年 ６．８０ １００．００ １０／２９ 注参照 注参照 １０００万 ４年６カ月 ５．２０ １００．００ １１／ ５ 注参照 円 １３３．６億 ４年 ０．３５ １００．００ １０／３０ 注参照 バークレイズ・バンク 注参照 ２７００万 ５年 ３．７５ １００．００ １０／２９ 注参照 注参照 １２００万 ５年 ６．４０ １００．００ １０／３０ 注参照 ＢＮＰパリバ 注参照 ３３００万 ７年 ４．５０ １００．００ １０／２９ 注参照 注参照 ３０００万 ４年６カ月 ６．９０ １００．００ １０／２９ 注参照 注参照 ７３００万 ５年６カ月 ４．５１ １００．００ １０／２９ 注参照 ラボバンク・ネダーランド 注参照 ５．７９億 ３０年 ０．５０ ２３．６０ １０／３０ 注参照 注参照 ５．９５億 ３０年 ０．００ ８．６９ １０／３０ 注参照 注参照 ７億０１２２万 ４年 ３．３５ １００．００ １０／３０ 注参照 豪ドル ５２００万 ５年 ３．９３ １００．００ １０／３０ 注参照 注参照 ２３８０万 ５年 ４．６７ １００．００ １０／３０ 注参照 米ドル ４２５０万 ５年 １．４３ １００．００ １０／３０ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 注参照 ６６００万 ５年 ４．０３ １００．００ １０／３０ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・ドイツ復興金融公庫債： １段目：豪ドル建て債。 売出人はいよぎん証券、だいこう証券ビジネス、ふくおか証券 ２段目：トルコリラ建て債。 売出人はだいこう証券ビジネス、ふくおか証券。 以下共通。 価格は売出価格。売出期間は１１月１４日─２５日。受渡日は１１月２６日。 売出人は野村証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・デンマーク地方金融公庫 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は１０月２１日─１１月１５日。受渡日は１１月１８日。 売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月１８日─１１月７日。受渡日は１１月８日。売出人は岡三証券。 ・ＨＳＢＣ銀行 ロシアルーブル建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月１８日─１１月７日。受渡日は１１月８日。売出人は岡三証券。 ・フランス相互信用連合銀行 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は１０月１８日─２９日。受渡日は１１月１日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月２８日─１１月２２日。受渡日は１１月２６日。 売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 フィンランド地方政府保証機構保証付。 ・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月２１日─１１月１５日。受渡日は１１月２０日。 売出人は証券ジャパン。売出取扱人は中泉証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 フィンランド地方政府保証機構保証付。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 南アフリカランド建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月２１日─１１月６日。受渡日は１１月７日。 売出人はマネックス証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 南アフリカランド建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月１８日─２９日。受渡日は１０月３０日。売出人は高木証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 円高リスク軽減型トルコリラ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月９日─３１日。受渡日は１１月６日。売出人は今村証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク ユーロ円建て債（４段目）：価格は売出価格。売出期間は１０月１６日─３０日。 受渡日は１０月３１日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・バークレイズ・バンク メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月３日─２９日。受渡日は１０月３０日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）。 ・バークレイズ・バンク 南アフリカランド建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月２日─３０日。受渡日は１０月３１日。売出人は楽天証券。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月８日─２９日。受渡日は１０月３０日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ 南アフリカランド建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月３日─２９日。受渡日は１０月３０日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月１１日─２８日。受渡日は１０月３０日。売出人は藍澤証券。 売出取扱人は八幡証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建てディスカウント債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は１０月９日─３０日。受渡日は１０月３１日。 売出人は極東証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド 南アフリカランド建てゼロクーポン債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は１０月９日─３０日。受渡日は１０月３１日。 売出人は極東証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月１８日─３０日。受渡日は１０月３１日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ラボバンク・ネダーランド債：５段目はニュージーランドドル建て債。 以下は４─６段目共通。 価格は売出価格。売出期間は１０月２２日─３０日。受渡日は１０月３１日。 売出人はみずほ証券。格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債：価格は売出価格。 売出期間は１０月１日─２９日。受渡日は１０月３１日。売出人は丸福証券。