UPDATE 1-米卸売在庫、8月は＋0.5％　増加率は1月以来の大きさ

(内容を追加しました) ［ワシントン ２５日 ロイター］ - 米商務省が２５日発表した８月の卸売在庫・ 売上高統計によると、卸売在庫は前月比０．５％増で、エコノミスト予想の０．３％増を 上回り、増加率は１月以来の大きさとなった。 ７月分は０．２％増とし、前回発表の０．１％増から上方修正した。 エコノミストらは、７━９月期に在庫積み上げのペースがやや落ちると予想する。 ８月分は、業務用機器や自動車の在庫が全体を押し上げた。 卸売売上高は０．６％増で、エコノミスト予想の０．３％増を上回った。 対売上高在庫比率は１．１７カ月で、前月から変わらなかった。 統計の詳細は以下のとおり。 （季節調整後） 増減（％） Aug July (Prev) Aug13/12 在庫合計 0.5 0.2 0.1 2.5 耐久財 0.6 0.6 0.6 5.3 自動車 2.4 0.8 0.4 1.6 業務用機器 0.4 -1.1 -1.2 6.1 コンピュータ機器 -1.1 -3.6 -3.5 7.3 機械 0.1 1.2 1.2 7.3 非耐久財 0.5 -0.6 -0.8 -1.6 石油 2.8 3.2 3.3 6.5 売上合計 0.6 unch 0.1 5.6 耐久財 0.9 -0.6 -0.6 5.4 自動車 -0.9 -3.5 -3.1 -2.9 業務用機器 2.0 0.6 unch 6.3 コンピュータ機器 3.1 1.4 0.4 9.4 機械 2.7 -0.4 -0.8 15.3 非耐久財 0.3 0.6 0.7 5.7 石油 1.5 1.4 1.9 8.8 （１０億ドル） Aug July (Prev) Aug'12 在庫合計 502.99 500.25 499.95 490.58 耐久財 311.23 309.40 309.36 295.69 自動車 50.08 48.93 48.74 49.27 非耐久財 191.77 190.86 190.59 194.89 売上合計 428.38 425.90 426.09 405.74 耐久財 197.19 195.35 195.24 187.05 自動車 33.07 33.39 33.52 34.06 非耐久財 231.19 230.55 230.85 218.69 Aug July (Prev) Aug'12 対売上高在庫比率 1.17 1.17 1.17 1.21 エコノミスト予想（ロイター調査） 卸売在庫 +0.3 pct