米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、来週のＦＯＭＣ控え様子見

[ニューヨーク 25日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 終 値 100*18.50(+0*11.50)=3.593% 前営業日終値 100*07.00(‐0*18.00)=3.613% 10年債 終 値 99*31.00(+0*05.00)=2.503% 前営業日終値 99*26.00(‐0*10.00)=2.521% 5年債 終 値 100*14.75(+0*04.00)=1.278% 前営業日終値 100*10.75(‐0*04.75)=1.304% 2年債 終 値 99*28.75(+0*00.25)=0.303% 前営業日終値 99*28.50( 0*00.00)=0.307% 25日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅値上がりし、10年債利回りは3カ 月ぶり低水準近辺で推移した。来週29─30日に開かれる米連邦公開市場委員会(FO MC)が焦点となるなか、様子見の展開となった。 ウエルズファーゴ・アドバイザーズ(セントルイス)の首席債券ストラテジスト、ブ ライアン・レリング氏は「米連邦準備理事会(FRB)は来年にかけて債券買い入れプロ グラムを継続する見込みで、短期的にはこうした見方を覆す要因は見当たらない」と述べ た。 これまでに発表された経済指標は、FRBが現在の量的緩和規模を当面維持するとの 見方を裏付ける内容となっており、来週のFOMCでも現状維持が予想されているほか、 現在の債券買い入れペースは来年3月まで続くと予想されている。 終盤の取引で指標10年債 は4/32高。利回りは2.507%で前日 から1ベーシスポイント(bp)低下、前週末からは8bp低下した。9月初旬には3% 程度で推移していた。 この日の経済指標では、9月の耐久財受注が輸送機器を除くベースで予想外の減少と なり、議会で財政協議が難航するなか、企業が投資を抑制した可能性が示された。10月 のミシガン大消費者信頼感指数は昨年12月以来の低水準となった。 CNBCは25日、共和党のポール上院議員(ケンタッキー州)がイエレンFRB副 議長の次期議長への指名承認を妨げる考えだと報じた。イエレン氏の指名承認は、手続き 上のハードルをクリアするために60票を集めることが必要になるが、民主党関係者はこ れまでに60票は押さえられるとの見方を示している。民主党は定数100の上院で55 議席を占めており、共和党から5票の支持を確保すればイエレン氏の指名を承認できる。 入札関連では、来週28日に320億ドルの2年債、29日に350億ドルの5年債 、30日に290億ドルの7年債の入札が行われる。 Tボンド先物12月限 は9/32高の135─11/32。 Tノート先物12月限 は6.50/32高の127─19.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.25)