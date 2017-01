〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 28日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【10月28日―11月3日の海外経済指標】 予想 前回 Monday, 28 October, 2013 1315 米:9月鉱工業生産(FRB) - (指数/前月比、%) 0.4 0.4 (設備稼働率、%) 78.0 77.8 1400 米:9月住宅販売保留指数(全米リアルター協会) - (指数) N/A 107.7 (前月比、%) 0.1 -1.6 Tuesday, 29 October, 2013 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) - 1230 米:9月卸売物価指数(労働省) - (指数/前月比、%) 0.2 0.3 (コア指数/前月比、%) 0.1 0.0 1230 米:9月小売売上高(商務省) - (前月比、%) 0.1 0.2 (自動車除く/前月比、%) 0.4 0.1 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) - 1300 米:8月S&Pケース・シラー住宅価格指数 - (季調済前月比、%) 0.7 0.6 (季調前前月比、%) N/A 1.8 (前年比、%) 12.5 12.4 1400 米:8月企業在庫(商務省) - (前月比、%) 0.3 0.4 1400 米:10月米消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) - (指数) 75.3 79.7 Wednesday, 30 October, 2013 Time Unknown 独:10月消費者物価指数速報値(連邦統計庁) - (前月比、%) 0.0 0.0 (前年比、%) 1.4 1.4 EU基準(前月比、%) 0.0 0.0 (前年比、%) 1.5 1.6 (改定値) 0855 独:10月雇用統計(連邦雇用庁) - (失業者数増減・季調済/1000人) 0 25 (失業者数・季調前/100万人) N/A 2.8 (失業率・季調済/%) 6.9 6.9 1000 ユーロ圏:10月景況感・業況感指数(欧州委員会) - (業況感指数) -0.15 -0.20 (景況感指数) 97.4 96.9 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) - 1215 米:10月全米雇用報告(ADP) - (増減、1000人) 150 166 1230 米:9月消費者物価指数(労働省) - (指数/前月比、%) 0.2 0.1 (指数/前年比、%) 1.2 1.5 (コア指数/前月比、%) 0.2 0.1 (コア指数/前年比、%) 1.8 1.8 Thursday, 31 October, 2013 0700 独:11月消費者信頼感指数(GfK) - (指数) 7.2 7.1 0700 独:9月輸入物価(連邦統計庁) - 28日から31日の間に発表予定 (前月比、%) 0.1 0.1 (前年比、%) -2.8 -3.4 0700 独:9月小売売上高(連邦統計庁) - 28日から31日の間に発表予定 (前月比、%) N/A 0.5 (前年比、%) N/A 0.3 0745 仏:9月消費支出(INSEE) - (前月比、%) 0.3 -0.4 1000 ユーロ圏:10月消費者物価指数速報値(統計局) - (前年比、%) 1.1 1.1 1000 ユーロ圏:9月失業率(統計局) - (%) 12.0 12.0 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) - (10/26までの週、1000件) 340 350 1345 米:10月シカゴ地区購買部協会景気指数 - (指数) 55.0 55.7 Friday, 01 November, 2013 Time Unknown 米:10月自動車販売台数 - 0030 豪:第3・四半期PPI(連邦統計局) - (前期比、%) 0.7 0.1 (前年比、%) 1.6 1.2 0100 中国:10月PMI(国家統計局) - N/A 51.1 0145 中国:10月製造業PMI改定値(HSBC) - 1258 米:10月製造業PMI改定値(マークイット) - (指数) N/A 51.1 1400 米:9月建設支出(商務省) - (前月比、%) N/A 0.6 1400 米:10月ISM製造業景気指数(ISM) - (指数) 55.0 56.2 Sunday, 03 November, 2013 0100 中国:10月非製造業PMI(国家統計局) - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【10月28日―11月3日の海外行事予定】 Monday, 28 October, 2013 Time Unknown イタリア:国債入札 - All Day 海外主要企業決算発表予定 28 Oct Q4 2013 Apple Inc. AAPL.O 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 - 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 - 1700 米:財務省2年債入札 - 2230 豪:スティーブンス中銀総裁が講演(シドニー) - 現地時間29日(日本時間同日) Tuesday, 29 October, 2013 Time Unknown 米:連邦公開市場委員会 - (30日まで) Time Unknown イタリア:国債入札 - All Day 海外主要企業決算発表予定 29 Oct Q3 2013 Archer Daniels Midland Company ADM.N 29 Oct Q2 2014 Electronic Arts Inc. EA.O 29 Oct Q3 2013 Goodyear Tire & Rubber GT.O 29 Oct Q3 2013 Pfizer PFE.N 29-Oct UBS AG Q3 UBSN.VX 29-Oct BP PLC Q3 BP.L 29-Oct DEUTSCHE BANK AG Q3 DBKGn.DE 29-Oct NOKIA OYJ Q3 NOK1V.HE 29-Oct DEUTSCHE BOERSE AG Q3 DB1Gn.DE 0530 インド:中銀金融政策決定会合 - 1530 米:財務省4週間物TB入札 - 1700 米:財務省5年債入札 - Wednesday, 30 October, 2013 Time Unknown イタリア:中長期債入札 - All Day 海外主要企業決算発表予定 30 Oct Q3 2013 Comcast Corp. CMCSA.O 30 Oct Q3 2013 Corning Incorporated GLW.N 30 Oct Q3 2013 General Motors Company GM.N 30 Oct Q4 2013 Visa Inc. V.N 30-Oct FIAT SPA Q3 FIA.MI 30-Oct VOLKSWAGEN AG Q3 VOWG_p.DE 1700 米:財務省7年債入札 - 1800 米:連邦公開市場委員会(声明発表) - 2000 ニュージーランド:中銀政策金利発表 - 現地時間31日(日本時間31日朝) Thursday, 31 October, 2013 All Day 海外主要企業決算発表予定 31 Oct Q3 2013 American International Group AIG.N 31 Oct Q3 2013 ConocoPhillips COP.N 31 Oct Q3 2013 MasterCard Inc. MA.N 31 Oct Q3 2013 Newmont Mining Corp. NEM.N 31 Oct Q4 2013 Starbucks SBUX.O 31 Oct Q3 2013 Exxon Mobil Corp. XOM .N 31-Oct ALCATEL LUCENT SA Q3 ALUA.PA 31-Oct ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Q3 ABI.BR 31-Oct BNP PARIBAS SA Q3 BNPP.PA 31-Oct BAYER AG Q3 BAYGn.DE 31-Oct ROYAL DUTCH SHELL PLC Q3 RDSa.L 31-Oct TOTAL SA Q3 TOTF.PA 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - Friday, 01 November, 2013 All Day フィリピン:万聖節 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 01 Nov Q3 2013 Chevron CVX 1-Nov ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Q3 RBS.L 1310 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演(セントルイス) - 米経済と金融政策 について 1600 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がグローバル・シチズン・アワード受賞(フィ ラデルフィア) - Sunday, 03 November, 2013 Time Unknown 米国・カナダ冬時間に移行 -