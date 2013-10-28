訂正-UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（28日）＝4本、400万円

(ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）、（Ｄガード付／為 替ヘッジなし）の設定額を訂正しました) ［東京 ２８日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Ｄガード付／部分為替ヘッジあり） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：未定 ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：未定 ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり） ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：各１００万円（訂正） 販売会社：未定