29日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 0830 日本：９月完全失業率（総務省）（ロイター予測：４．０％） 0830 日本：９月有効求人倍率（厚労省） （ロイター予測：０．９６倍） - 0830 日本：９月家計調査（総務省） （ロイター予測：前年比＋０．５％） - 0850 日本：9月商業販売統計（経産省） (予測中央値：前年比+1.9％） - 1020 ＩＭＦの日本担当課長が講演「アベノミクスの進ちょく状況─ＩＭＦの評価」 - 1030 日本：２年利付国債の入札発行 - 1035 古沢財務官がＩＭＦ主催のセミナーに出席 - 1230 日本：新浪ローソンＣＥＯ講演（内外情勢調査会） 1245 日本：２年利付国債の入札結果 - 1300 衆議院本会議 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - ●主な決算 川崎重工、神戸製鋼、三菱自、日立製作、アドテスト、野村ＨＤ、東京エレ ファナック、大和証券、中部電 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Monday, 28 October, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 All Day 海外主要企業決算発表予定 28 Oct Q4 2013 Apple Inc. AAPL.O 1315 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1400 米：９月住宅販売保留指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1700 米：財務省２年債入札 2230 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（シドニー） - 現地時間２９日（日本時間同日） Tuesday, 29 October, 2013 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会 - （３０日まで） Time Unknown イタリア：国債入札 All Day 海外主要企業決算発表予定 29 Oct Q3 2013 Archer Daniels Midland Company ADM.N 29 Oct Q2 2014 Electronic Arts Inc. EA.O 29 Oct Q3 2013 Goodyear Tire & Rubber GT.O 29 Oct Q3 2013 Pfizer PFE.N 29-Oct UBS AG Q3 UBSN.VX 29-Oct BP PLC Q3 BP.L 29-Oct DEUTSCHE BANK AG Q3 DBKGn.DE 29-Oct NOKIA OYJ Q3 NOK1V.HE 29-Oct DEUTSCHE BOERSE AG Q3 DB1Gn.DE 0530 インド：中銀金融政策決定会合 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：９月卸売物価指数（労働省） 1230 米：９月小売売上高（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：８月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 1400 米：８月企業在庫（商務省） 1400 米：１０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1530 米:財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省５年債入札