米金融・債券市場＝国債価格が小幅安、一連の入札に備える動きで

[ニューヨーク 28日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 100*08.00(‐0*10.50)=3.6110% 前営業日終値 100*18.50(+0*11.50)=3.593% 10年債 (2005GMT) 99*27.00(‐0*04.00)=2.5179% 前営業日終値 99*31.00(+0*05.00)=2.503% 5年債 (2007GMT) 100*14.00(‐0*00.75)=1.2829% 前営業日終値 100*14.75(+0*04.00)=1.278% 2年債 (2005GMT) 99*28.50(‐0*00.25)=0.3072% 前営業日終値 99*28.75(+0*00.25)=0.303% 28日の米金融・債券市場では国債価格が小幅安。今週の総額96 0億ドルの入札に備える動きが見られた。 指標10年債 は5/32安。利回りは2.520%。 前営業日の2.503%から上昇した。 この日行われた320億ドルの2年債入札は最高落札利回りが0. 323%となった。応札倍率は3.32倍で6カ月ぶり高水準だった。 2年債の発行額としては2008年8月以来の低さとなった。需要 が減少していることや、来年1月から変動利付債の入札を行うことを理 由に、財務省は8月から2年債の発行額を減らしている。 29日には350億ドルの5年債、30日には290億ドルの7年 債の入札が行われる。 ジェフェリーズのマネー・マーケット・エコノミスト、トーマス・ シモンズ氏は入札について、非常に堅調だったとの見方を示した。 米経済指標では、9月の鉱工業生産指数が前月から0.6%上昇し 、7カ月ぶりの高い伸びとなった。 Tボンド先物12月限 は04/32安の135─07/3 2。 Tノート先物12月限 は1.50/32安の127─18 /32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.75)