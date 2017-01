UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が小幅安、一連の入札に備える動きで

(内容を追加しました) [ニューヨーク 28日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2110GMT) 100*04.00(‐0*14.50)=3.6179% 前営業日終値 100*18.50(+0*11.50)=3.593% 10年債 (2110GMT) 99*25.50(‐0*05.50)=2.5233% 前営業日終値 99*31.00(+0*05.00)=2.503% 5年債 (2110GMT) 100*13.25(‐0*01.50)=1.2878% 前営業日終値 100*14.75(+0*04.00)=1.278% 2年債 (2110GMT) 99*28.50(‐0*00.25)=0.3072% 前営業日終値 99*28.75(+0*00.25)=0.303% 28日の米金融・債券市場では国債価格が小幅安。今週の総額960億ドルの入札に 備える動きが見られた。 指標10年債 は5/32安。利回りは2.520%。前営業日の2.5 03%から上昇した。 この日行われた320億ドルの2年債入札は最高落札利回りが0.323%となった 。応札倍率は3.32倍で6カ月ぶり高水準だった。 2年債の発行額としては2008年8月以来の低さとなった。需要が減少しているこ とや、来年1月から変動利付債の入札を行うことを理由に、財務省は8月から2年債の発 行額を減らしている。 ジェフェリーズのマネー・マーケット・エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は入札 について、「非常に堅調だった」との見方を示した。 29日には350億ドルの5年債、30日には290億ドルの7年債の入札が行われ る。 トレーダーやアナリストの間では、今週の入札は堅調になるとの声が聞かれる。連邦 準備理事会(FRB)が30日の連邦公開市場委員会(FOMC)で資産買い入れ規模を 据え置くとみられているためだ。 DAデービッドソンの米国債トレーディング部門責任者、マイク・クリナーネ氏は「F RBは2014年まで量的緩和縮小に着手しないとの見方が市場では大勢だ。今週の入札 には強い引き合いが見られるはずだ」と語った。 FRBが当面の資産買い入れ規模の据え置きを確認するとみられるなか、少なくとも 来月8日に10月の米雇用統計が発表されるまで、指標債利回りはレンジ内で推移する公 算が大きい。 クリナーネ氏は、10年債利回りは短期的に2.45―2.65%で推移すると予想 している。 FRB傘下のニューヨーク連銀は28日、国債買い切りオペで、2017年10月3 1日から2018年6月30日までに償還を迎える国債50億7700万ドルを買い入れ た。 この日発表された米経済指標では、9月の鉱工業生産指数が前月から0.6%上昇し 、7カ月ぶりの高い伸びとなった。 Tボンド先物12月限 は04/32安の135─07/32。 Tノート先物12月限 は1.50/32安の127─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.75)