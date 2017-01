30日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日本:9月鉱工業生産速報(経産省) (予測中央値:前月比+1.8%) - 1000 日本:全国財務局長会議 - 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本:10年利付国債(11月債)の発行予定額等 - 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 - ●主な決算 ルネサス、新日鉄住金、東京ガス、富士フイルム、東芝、NEC ANA、ホンダ、花王、関西電、キリンHD、任天堂 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) Tuesday, 29 October, 2013 Time Unknown 米:連邦公開市場委員会 - (30日まで) Time Unknown イタリア:国債入札 All Day 海外主要企業決算発表予定 29 Oct Q3 2013 Archer Daniels Midland Company ADM.N 29 Oct Q2 2014 Electronic Arts Inc. EA.O 29 Oct Q3 2013 Goodyear Tire & Rubber GT.O 29 Oct Q3 2013 Pfizer PFE.N 29-Oct UBS AG Q3 UBSN.VX 29-Oct BP PLC Q3 BP.L 29-Oct DEUTSCHE BANK AG Q3 DBKGn.DE 29-Oct NOKIA OYJ Q3 NOK1V.HE 29-Oct DEUTSCHE BOERSE AG Q3 DB1Gn.DE 0530 インド:中銀金融政策決定会合 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1230 米:9月卸売物価指数(労働省) 1230 米:9月小売売上高(商務省) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) - 1300 米:8月S&Pケース・シラー住宅価格指数 1400 米:8月企業在庫(商務省) 1400 米:10月米消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 1530 米:財務省4週間物TB入札 1700 米:財務省5年債入札 Wednesday, 30 October, 2013 Time Unknown 独:10月消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Time Unknown イタリア:中長期債入札 All Day 海外主要企業決算発表予定 30 Oct Facebook FB.O 30 Oct Q3 2013 Comcast Corp. CMCSA.O 30 Oct Q3 2013 Corning Incorporated GLW.N 30 Oct Q3 2013 General Motors Company GM.N 30 Oct Q4 2013 Visa Inc. V.N 30-Oct FIAT SPA Q3 FIA.MI 30-Oct VOLKSWAGEN AG Q3 VOWG_p.DE 30 Oct AMC Q4 2013 Starbucks SBUX.O 0800 スペイン:第3・四半期GDP速報値 0855 独:10月雇用統計(連邦雇用庁) 1000 ユーロ圏:10月景況感・業況感指数(欧州委員会) 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1215 米:10月全米雇用報告(ADP) 1230 米:9月消費者物価指数(労働省) 1700 米:財務省7年債入札 1800 米:連邦公開市場委員会(声明発表) 2000 ニュージーランド:中銀政策金利発表 - 現地時間31日(日本時間31日朝)