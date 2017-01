UPDATE 1-米ＣＢ消費者信頼感指数、10月は71.2に大幅低下　予想下回る

(統計の表を追加しました) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 米大手民間調査機関のコ ンファレンス・ボード(CB)が29日発表した10月の消費者信頼感 指数は71.2と、前月の80.2(改定値)から低下し、エコノミス ト予想の75.0を下回った。 期待指数も71.5と、前月の84.7(改定値)から低下した。 現況指数は70.7。前月の73.5 (改定値)から低下した。 詳細は以下の通り。 (1985年=100、季節調整済) Oct Sept Rev From Aug 消費者信頼感指数 71.2 80.2 79.7 81.8 現況指数 70.7 73.5 73.2 70.9 期待指数 71.5 84.7 84.1 89.0 現況指数(%) 業況 Oct Sept Rev From Aug 良い 19.0 20.7 19.5 18.7 悪い 23.0 23.9 23.9 24.5 普通 58.0 55.4 56.6 56.8 雇用 十分 11.3 11.4 11.5 11.3 不十分 52.9 55.0 55.8 55.4 就職困難 35.8 33.6 32.7 33.3 6カ月先の期待(%) 業況 Oct Sept Rev From Aug 改善 16.0 20.6 20.9 20.6 悪化 17.5 10.3 11.0 11.1 横ばい 66.5 69.1 68.1 68.3 雇用 改善 15.3 16.1 16.9 17.5 悪化 22.7 19.1 19.7 17.2 横ばい 62.0 64.8 63.4 65.3 収入 増加 15.8 15.1 15.4 17.5 減少 15.4 13.9 14.6 13.5 横ばい 68.8 71.0 70.0 69.0 インフレ率(季節調整前) 平均 Oct Sept Rev from Aug 5.5 5.3 5.3 5.4 *調査は米国内の約5000世帯を対象に実施。