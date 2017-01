UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格ほぼ変わらず、まちまちの米経済指標で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 29日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2107GMT) 100*07.00(‐0*06.00)=3.6127% 前営業日終値 100*13.00(‐0*05.50)=3.602% 10年債 (2107GMT) 99*31.00(+0*02.50)=2.5034% 前営業日終値 99*28.50(‐0*02.50)=2.512% 5年債 (2107GMT) 100*16.75(+0*02.25)=1.2648% 前営業日終値 100*14.50(‐0*00.25)=1.28% 2年債 (2107GMT) 99*27.75 ( NA )=0.3167% 前営業日終値 99*27.375(‐0*01.375)=0.322% 29日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ変わらず。米経済指標がまちまちで経 済見通しの不透明感が浮彫りになった。 この日実施された350億ドルの5年債入札はまずまずの結果となった。最高落札利 回りは1.300%、応札倍率は2.65倍だった。 指標10年債 は03/32高、利回りが2.502%。前日終盤の2. 512%から低下した。 9月の米雇用統計が失望を誘う内容となったことを受けて、指標債利回りは23日に 3カ月ぶり低水準となる2.471%をつけ、その後は7ベーシスポイント(bp)の狭 いレンジで推移している。 30年債 は04/32安。 ニューヨーク連銀の国債買い入れが30年債に対する下げ圧力を緩和した。連銀は、 2038年2月15日から2043年2月15日までに償還を迎える国債を14億640 0万ドル買い入れた。 この日発表された米経済指標は、8月のスタンダード・アンド・プアーズ(S&P) /ケース・シラー住宅価格指数で主要20都市圏の住宅価格動向を示す指数が前年比で2 006年2月以来の高い伸びとなる一方、9月の小売売上高は、自動車販売の落ち込みが 響き全体で小幅ながら減少した。 DRWトレーディングのマーケットストラテジスト、ルー・ブライアン氏は「市場は 方向感に欠ける。利回りを押し上げようとする動きも押し下げようとする動きも特に見ら れない」と話した。 連邦準備理事会(FRB)は30日、連邦公開市場委員会(FOMC)声明を発表す る。声明は現行の金融政策を維持する内容になるとみられている。 レイモンド・ジェームスのフィクストインカム資本市場部門責任者、ケビン・ギディ ス氏は、FRBは、来年3月か4月までは現状を維持する以外に出来ることはあまりない と指摘。「ねじれた議会が経済にもたらす影響の方がずっと深刻だ」と述べた。 Tボンド先物12月限 は01/32高の135─08/32。 Tノート先物12月限 は05/32高の127─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change UU.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.50)