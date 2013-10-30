中国・香港株式市場・寄り付き＝中国は小幅続落、香港は続伸

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［香港 ３０日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2126.690 2.174安 前営業日終値 2128.864 5.005安 1170.2億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 22966.95 120.41高 前営業日終値 22846.54 39.96高 596.2億香港ドル 香港株式市場は続伸して寄り付いた。 ハンセン指数 の始値は１２０．４１ポイント（０．５３％）高の２万２９６６ ．９５。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は５９．９１ポイント（０．５８％） 高の１万０４５０．４７で寄り付いた。 中国株式市場は小幅続落。 上海総合指数 は２．１７４ポイント（０．１０％）安の２１２６．６９０で 寄り付いた。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 の始値は０．２００ポ イント（０．０１％）安の２３７１．８５３。
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