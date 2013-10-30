＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０月３０日―１１月６日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Wednesday, 30 October, 2013 Time Unknown 独：１０月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 1.4 1.4 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 1.5 1.6 （改定値） 0855 独：１０月雇用統計（連邦雇用庁） - （失業者数増減・季調済／１０００人） 0 25 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 1000 ユーロ圏：１０月景況感・業況感指数（欧州委員会） - （業況感指数） -0.15 -0.20 （景況感指数） 97.3 96.9 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1215 米：１０月全米雇用報告（ＡＤＰ） - （増減、１０００人） 150 166 1230 米：９月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.2 0.1 （指数／前年比、％） 1.2 1.5 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.8 1.8 Thursday, 31 October, 2013 0700 独：１１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - （指数） 7.2 7.1 0700 独：9月輸入物価（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） -2.8 -3.4 0700 独：９月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 0.3 0745 仏：９月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） 0.3 -0.4 1000 ユーロ圏：１０月消費者物価指数速報値（統計局） - （前年比、％） 1.1 1.1 1000 ユーロ圏：９月失業率（統計局） - （％） 12.0 12.0 1230 米:新規失業保険申請件数（労働省） - （１０／２６までの週、１０００件） 339 350 1345 米:１０月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 55.0 55.7 Friday, 01 November, 2013 Time Unknown 米：１０月自動車販売台数 - 0030 豪：第３・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） - （前期比、％） 0.7 0.1 （前年比、％） 1.6 1.2 0100 中国：１０月ＰＭＩ（国家統計局） - N/A 51.1 0145 中国：１０月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1258 米：１０月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 51.1 1400 米：１０月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 55.0 56.2 Sunday, 03 November, 2013 0100 中国：１０月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 04 November, 2013 0030 豪：９月小売売上高（連邦統計局） - （前月比、％） N/A 0.4 0858 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 51.3 （速報値） 1500 米：９月製造業新規受注（商務省） - （前月比、％） 1.2 N/A 1500 米：９月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A 3.7 （速報値） Tuesday, 05 November, 2013 0145 中国：１０月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 0928 英：１０月サービス部門ＰＭＩ - 1000 ユーロ圏：９月生産者物価指数（統計局） - （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A -0.8 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：１０月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - （総合指数・ＮＭＩ） 54.0 54.4 （景気指数） N/A 55.1 Wednesday, 06 November, 2013 0030 豪：９月貿易収支（連邦統計局） - （１０億豪ドル） N/A -0.815 0858 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 51.5 （速報値） 0858 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 50.9 （速報値） 0930 英：９月鉱工業生産（国立統計局） - （前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） N/A -1.5 0930 英：９月製造業生産（国立統計局） - （前月比、％） N/A -1.2 （前年比、％） N/A -0.2 1000 ユーロ圏：９月小売売上高（統計局） - （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A -0.3 1100 独：９月鉱工業受注（経済技術省） - （前月比、％） N/A -0.3 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1230 米：１０月企業人員削減数（チャレンジャー社） - （１０００人） N/A 40.289 1500 米：９月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - （指数／前月比、％） 0.6 0.7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━