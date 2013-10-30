ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

表示は全て日本時間です。
欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。
米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。
指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。
Wednesday, 30 October, 2013 Time Unknown 独：１０月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - Time Unknown イタリア：中長期債入札 - 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省５年債入札 - 0850 日本：9月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比+1.8％） - 1000 日本：全国財務局長会議 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：１０年利付国債（１１月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1700 スペイン：第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 1755 独：１０月雇用統計（連邦雇用庁） - 1900 ユーロ圏：１０月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2115 米：１０月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2130 米：９月消費者物価指数（労働省） - Thursday, 31 October, 2013 All Day 日本：日銀金融政策決定会合 - 0200 米：財務省7年債入札 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 0500 ニュージーランド：中銀政策金利発表 - 現地時間３１日（日本時間３１日朝） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0930 台湾：第３・四半期ＧＤＰ - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：９月毎月勤労統計（厚労省） - 1230 国際分散投資10月調査 - 1400 日本：9月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+12.2％） - 1500 日本：１０月経済・物価情勢の展望（日銀） - 1600 独：9月輸入物価（連邦統計庁） - 1600 独：９月小売売上高（連邦統計庁） - 1600 独：１１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1645 仏：９月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１０月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：９月失業率（統計局） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2245 米:１０月シカゴ地区購買部協会景気指数 - Friday, 01 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：１０月自動車販売台数 - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0930 豪：第３・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） - 1000 中国：１０月ＰＭＩ（国家統計局） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1045 中国：１０月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本：「経済・物価情勢の展望」全文（日銀） - 1400 日本：自販連・全軽自協 新車販売１０月度 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 2158 米：１０月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2210 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - 米経済と金融政策について 2300 米：１０月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - Saturday, 02 November, 2013 0015 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合であいさつ（ミネソタ州セントポール） - 0100 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がグローバル・シチズン・アワード受賞（フィラデルフィア） - Sunday, 03 November, 2013 Time Unknown 米国・カナダ冬時間に移行 - 1000 中国：１０月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 04 November, 2013 All Day インド：ディワリ - 休場 0930 豪：９月小売売上高（連邦統計局） - 1758 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ改定値 - Tuesday, 05 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：８月・９月製造業新規受注（商務省） - 0000 米：９月耐久財受注改定値（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0625 米：ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ボストン） - 0850 日本：１０月マネタリーベース（日銀） - 1030 日本：３０年利付国債（１１月債)の発行条件等 - 1045 中国：１０月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1500 日本：10月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング）
1600 日本：黒田日銀総裁講演（大阪） - 1715 日本：黒田日銀総裁会見（大阪） - 1828 英：１０月サービス部門ＰＭＩ - 1900 ユーロ圏：９月生産者物価指数（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 06 November, 2013 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （７日まで） 0000 米：１０月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0315 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（ノースカロライナ州シャーロット） - テーマ「Starting Early in Workforce Development」 0850 日本：金融政策決定会合の議事要旨・１０／３、４日分（日銀） - 0930 豪：９月貿易収支（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：１０年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：1０年利付国債の入札結果 - 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1758 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1830 英：９月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：９月製造業生産（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：９月小売売上高（統計局） - 2000 独：９月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：１０月企業人員削減数（チャレンジャー社） - Thursday, 07 November, 2013 Time Unknown マレーシア：中銀金融政策会合 - Time Unknown 米：１０月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 0000 米：９月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 - 0930 豪：１０月雇用統計（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：５年利付国債（１１月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：９月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 2000 独：９月鉱工業生産（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 ＥＣＢ記者会見 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：第３・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - Friday, 08 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：１０月マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 0100 米：財務省５２週間物ＴＢ入札条件 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0500 米:9月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 0530 米：バーナンキＦＲＢ議長、ＩＭＦ主催の経済フォーラム「危機時の政策対応」に参加（ワシントン） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1100 中国：１０月貿易統計 - 1600 独：９月貿易収支（連邦統計庁） - 1645 仏：９月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1645 仏：９月貿易収支（税関） - 1830 英：９月貿易収支（国立統計局） - 2230 米：１０月雇用統計（労働省） - 2230 米：９月個人所得・消費支出（商務省） - 2355 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 09 November, 2013 Time Unknown 中国：共産党第１８期中央委員会第三回全体会議（三中全会） - 11月9─12日 0600 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済・金融政策について講演（ロサンゼルス） - 1100 中国：１０月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1100 中国：１０月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - Monday, 11 November, 2013 Time Unknown 10月景気ウォッチャー調査（内閣府） - All Day 米：ベテランズデー - 株式市場は取引あり。債券市場は休場 0850 日本：9月経常収支（財務省） - 0850 日本：１０月貸出・預金動向（日銀） - 1330 日本：10月全国企業倒産（商工リサーチ） -
Tuesday, 12 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：９月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：１０月マネーストック（日銀） - 1400 日本：10月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：１０月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1600 独：１０月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1830 英：１０月消費者物価指数（国立統計局） - 1830 英：１０月生産者物価指数（国立統計局） - 2130 米：１０月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - Wednesday, 13 November, 2013 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0300 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演「金融政策戦略」（ミネソタ州セントポール） - 0300 米：財務省３年債入札 - 0850 日本：9月機械受注（内閣府） - 0850 日本：１０月企業物価（日銀） - 1830 英：７─９月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：９月鉱工業生産（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：１０月輸出入物価（労働省） - Thursday, 14 November, 2013 Time Unknown 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - １４─２１日に発表予定 All Day インド：イスラム教新年 - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0400 米：１０月財政収支（財務省） - 0830 日本：11月ロイター短観 - 0850 日本：7─9月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） - 1330 日本：9月鉱工業生産確報（経産省）） - 1430 日本：10月投信概況 - 1530 仏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 1530 仏：１０月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1600 独：第３・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1800 伊：第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 1830 英：１０月小売売上高（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 2230 米：９月貿易収支（商務省） - 2300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ワシントン） - 金融政策について Friday, 15 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day ブラジル：共和制宣言記念日 - 休場 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 0700 日本：11月ロイター企業調査 - 1900 ユーロ圏：１０月消費者物価指数改定値（統計局） - 2230 米：１１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2315 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Saturday, 16 November, 2013 0000 米：９月卸売在庫（商務省） - Monday, 18 November, 2013 Time Unknown タイ：第３・四半期ＧＤＰ - 1030 中国：１０月中国新築住宅価格 - 1800 ユーロ圏：９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - 1900 ユーロ圏：１０月ユーロ圏貿易収支（統計局） - 2300 米：９月対米証券投資（財務省） - Tuesday, 19 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：１１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1000 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ミネアポリス） - 1000 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ミネアポリス） - 1400 日本：９月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1900 独：１１月独景気期待指数（ＺＥＷ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 20 November, 2013 Time Unknown 日本：１０月外国投信概況 - All Day ブラジル：黒人尊厳日 - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：10月貿易統計（財務省） - 1600 独：１０月独生産者物価指数（連邦統計庁） - 1830 英:１１月の英金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：１０月小売売上高（商務省） - 2230 米：１０月消費者物価指数（労働省） -
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文