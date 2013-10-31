起債予測一覧＝10月31日現在

［東京 ３１日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 東日本高速道路 ５年 ２００億円 １１月下旬 三菱UFJMS 大和 ＧＳ ＮＴＴドコモ １０年 １１月 野村 三菱UFJMS みずほ ＧＳ SMBC日興 ＃西日本高速道路 １０年 ２５０億円 来週後半 大和 三菱UFJMS 野村 シティＧ （２０１３年度発行計画） １０年 四半期毎の計４回 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 福祉医療機構 ３年 １９０億円 １２月発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 １０年 ５０億円 １２月発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 国際協力機構（ＪＩＣＡ） １２月 大和 三菱UFJMS 野村 みずほ 個人債 都市再生機構 ３年 １１月 野村 三菱UFJMS 大和 ５年 １１月 野村 三菱UFJMS 大和 １０年 １１月 野村 三菱UFJMS 大和 １５年 １１月 野村 三菱UFJMS 大和 水資源機構 ３年 上限５７億円 第３四半期 三菱UFJMS みずほ 日本政策投資銀行 （２０１３年度発行方針） ４０００億円程度 定例債発行：四半期に１度、３年債と５年債を中心 スポット的な発行：随時検討 日本学生支援機構 （２０１３年度発行予定） 総額１８００億円 ２年 ４００億円 ２０１４年２月発行 住宅金融支援機構 １０年 ５０億円 １２月上旬 三菱UFJMS 大和 みずほ １２月中旬発行 １５年 １００億円 １２月上旬 三菱UFJMS 大和 みずほ １２月中旬発行 （２０１３年度下期３０年債） ３０年 下期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 ＃鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ４年 １８０億円 来週後半 大和 三菱UFJMS メリル １０年 ２７０億円 来週後半 大和 三菱UFJMS メリル １１月２８日発行 （２０１３年度発行計画） 総額１８５０億円程度 ４年 ２００億円程度 １１月発行 １０年 ２５０億円程度 １１月発行 計４５０億円程度 ５年 ２００億円程度 ２０１４年２月発行 １０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 ２０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 計５００億円程度 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■地方債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃地方公共団体金融機構 １０年 ４００億円 １１月１３日 野村 しんきん １０年 ４００億円 １２月発行 大和 みずほ ２０年 １２月発行 みずほ ＧＳ 東海東京 （２０１３年度下半期発行予定額） 国内 ４２５０億円程度 １０年 ２４００億円程度 ２０年 ６００億円程度 ５年 １５０億円程度 スポット ２００億円程度 ＦＬＩＰ ９００億円程度 国外債 １００億円程度 総額 ４３５０億円程度 大阪府 ２年 １００億円 １１月５日 入札・引合方式 １０年 ２００億円 １１月７日 入札・引合方式 ５年 ２００億円 １１月１８日 入札・引合方式 （２０１３年度フレックス枠） 残額１１６０億円 広島県 １０年 ２００億円 １１月７日 プレマーケティング方式 千葉県 １０年 ２００億円 １１月７日 プレマーケティング方式 静岡県 １０年 １００億円 １１月７日 プレマーケティング方式 （均等償還、その他枠活用） ２０年 １００億円 １１月以降 大和 三菱UFJMS （下期スポット債） １５年 １００億円 １１月上旬 SMBC日興 三菱UFJMS （フレックス枠） 残額２００億円 静岡市 １０年 １００億円 １１月７日 プレマーケティング方式 千葉市 １０年 １００億円 １１月７日 プレマーケティング方式 神奈川県 ５年 ２００億円 １１月７日 プレマーケティング方式 （２０１３年度２０年債） ２０年 第４四半期発行 SMBC日興 MｽﾀﾝﾚｰMUFG 残額２００億円程度 宮城県 ５年 １００億円 １１月７日 プレマーケティング方式 共同発行地方債 １０年 １２５０億円 １１月８日 プレマーケティング方式 北海道 ５年 １００億円 １１月８日 プレマーケティング方式 （２０１３年度フレックス枠） 残額１５０億円 三菱UFJMS（通年事務） 大和 みずほ（通年共同） 福岡県 ５年 １００億円 １１月８日 入札方式 １５年 １００億円程度 １１月中旬 野村 大和 みずほ （２０１３年度超長期債） 野村（総合事務） 残額２００億円 ＧＳ 大和 みずほ 三菱UFJMS（総合共同） （期間未定のフレックス枠） 残額５０億円 福島県 １０年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 栃木県 １０年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 群馬県 ５年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 １０年 ２００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 新潟県 １０年 ２００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 三重県 １０年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 滋賀県 １０年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 島根県 ５年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 １０年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 徳島県 １０年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 高知県 １０年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 佐賀県 １０年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 熊本市 １０年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 奈良県 ５年 １００億円 １１月１２日 プレマーケティング方式 札幌市 １０年 １００億円 １１月１３日 プレマーケティング方式 大阪市 （２０１３年度下半期５年債） ５年 １００億円程度 １１月１３日 野村 ＳＭＢＣ日興 岡三 １１月２２日発行 ５年 ２０１４年１月発行 野村 ＳＭＢＣ日興 岡三 （２０１３年度下半期１０年債） １０年 １００億円程度 １１月１３日 三菱UFJMS 大和 東海東京 １１月２２日発行 １０年 ２０１４年１月発行 三菱UFJMS 大和 東海東京 （２０１３年度超長期債） ５０億円程度 大和（通年） ＧＳ 東海東京 野村 （共同候補） 東京都 １０年 ４００億円 １１月１５日 プレマーケティング方式 愛知県 １０年 ２００億円 １１月１５日 プレマーケティング方式 中期 下半期 三菱UFJMS 東海東京 みずほ ２０年 １００億円程度 下半期 三菱UFJMS SMBC日興 ＧＳ （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） 残額１００億円 神戸市 ５年 １００億円程度 大和 SMBC日興 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ １０年 １００億円程度 野村 みずほ 東海東京 超長期 １００億円程度 大和 SMBC日興 ＣＳ 埼玉県 （２０１３年度スポット債） １０年 １００億円程度 大和（通年事務） 福岡市 超長期 １００億円程度 下半期発行 大和 みずほ ＃名古屋市 ３０年 １００億円程度 来週 SMBC日興 三菱UFJMS （フレックス枠活用） 残額１３０億円 京都市 ２０年 １００億円 最速１１月発行 大和 ＧＳ 三菱UFJMS 超長期債枠活用 （２０１３年度、フレックス枠） 残額２００億円 大和 東海東京 野村 ＃堺市 ２０年 １５０億円 Ｔ１４６＋７ １１月１日 みずほ 野村 三菱UFJMS 札幌市 （２０１３年度超長期債） 残額１５０億円程度 三菱UFJMS（通年事務） ＃横浜市 １０年 １００億円程度 １１月上旬 野村 SMBC日興 ＧＳ （２０１３年度下半期１０年債） 野村 SMBC日興 ＧＳ 下半期残額４００億円程度 ２０年 １５０億円 Ｔ１４６＋７ １１月１日 みずほ ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ メリル （２０１３年度下半期超長期債） みずほ ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ メリル 下半期１００億円程度 ５年 ２００億円 １１月発行 三菱UFJMS 大和 みずほ しんきん （２０１３年度下半期中期債） ５年を基本 １１─１２月に発行 三菱UFJMS 大和 みずほ 下半期２００億円程度 しんきん （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） 残額１５０億円 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■公社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 広島高速道路公社 １０年 ２０１４年２月 三菱UFJMS 野村 大和 （広島県と広島市の債務保証付） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃ユナイテッド・アーバン投資法人 ５年 ２０億円 Ｌ＋７ １１月１日 SMBC日興 大和 ５年 １３０億円 １１月１日 SMBC日興 大和 仮条件：利率０．２５─０．７５％ 個人向け ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃オーストラリア・コモンウェルス銀行 ３年（固定） 来週後半 大和 野村 SMBC日興 ５年（固定） 来週後半 大和 野村 SMBC日興 ３年（変動） 来週後半 大和 野村 SMBC日興 ポーランド共和国 ３年 １１月８日 大和 野村 ５年 １１月８日 大和 野村 ７年 １１月８日 大和 野村 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■政府保証債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■政府保証債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃日本政策金融公庫 １０年 １５０億円 １１月７日 ナショナルシ団方式 地方公共団体金融機構 １０年 ５５０億円 １１月７日 ナショナルシ団方式 （２０１３年度下半期発行予定額） １０年 ３３００億円 ８年 １３００億円 ６年 １４００億円 総額６０００億円 高速道路機構 １０年 １６００億円 １１月７日 ナショナルシ団方式 ２０年 ３００億円 １１月 入札方式 ３０年 ３００億円 １１月 入札方式 日本政策投資銀行 ６年 ３００億円 １１月２０日 入札方式 銀行等保有株式取得機構 ２年 １０００億円 １１月 入札方式 原子力損害賠償支援機構 ４年 １５００億円 １１月１２日 入札方式 １１月１９日発行 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 発行額 発行期間 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 野村バンクインターナショナル １００億ドル ２０１３年７月２７日─２０１４年７月２６日 野村ヨーロッパファイナンス ３００億ドル ２０１３年７月２７日─２０１４年７月２６日 ＩＣＩＣＩバンク ５００億円 ２０１３年６月１８日─２０１４年６月１７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ＳＫテレコム ７００億円 ２０１２年１０月５日─２０１３年９月２７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ＩＮＧ銀行 ４０００億円 ２０１３年３月３０日─２０１４年３月２９日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 通貨 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 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１兆円 ２０１３年１０月１７日─２０１５年１０月１６日 三菱ＵＦＪ信託銀行 ５０００億円 ２０１３年１０月１５日─２０１５年１０月１４日 コスモ石油 １０００億円 ２０１３年１０月１３日─２０１５年１０月１２日 丸井グループ １０００億円 ２０１３年１０月１１日─２０１５年１０月１０日 日本郵船 １０００億円 ２０１３年１０月１１日─２０１５年１０月１０日 東急不動産 １０００億円 ２０１３年１０月１１日─２０１５年１０月１０日 北海道ガス ３００億円 ２０１３年１０月１１日─２０１５年１０月１０日 琉球銀行 ２００億円 ２０１３年１０月 ９日─２０１５年１０月 ８日 東レ １０００億円 ２０１３年１０月 ８日─２０１５年１０月 ７日 ソフトバンク ５０００億円 ２０１３年１０月 ８日─２０１５年１０月 ７日 センコー １５０億円 ２０１３年１０月 ５日─２０１５年１０月 ４日 富士通 ３０００億円 ２０１３年１０月 ５日─２０１５年１０月 ４日 アクティビア・プロパティーズ投資法人 １０００億円 ２０１３年１０月 ４日─２０１５年１０月 ３日 横浜ゴム ３００億円 ２０１３年１０月 ４日─２０１５年１０月 ３日 トヨタ紡織 ５００億円 ２０１３年１０月 ４日─２０１５年１０月 ３日 ユナイテッド・アーバン投資法人 ２０００億円 ２０１３年１０月 ３日─２０１５年１０月 ２日 グローバル・ワン不動産投資法人 １０００億円 ２０１３年１０月 ７日─２０１５年１０月 ６日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――