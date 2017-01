31日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証1部指定 東亜ディーケーケー 東証2部から 新規上場 エコグリーン がTOKYO PRO Marketに 日本:日銀金融政策決定会合 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:9月毎月勤労統計(厚労省) - 1230 ロイター国際分散投資10月調査 1400 日本:9月住宅着工戸数(国交省) (予測中央値:前年比+12.2%) 1500 日本:10月経済・物価情勢の展望(日銀) - 1530 日銀総裁会見 1700 東日本大震災復興加速化本部総会 ●主な決算 三菱地所、第一三共、三菱電、三菱重、武田薬、ソニー、シャープ、パナソニック、 ソフトバンク、富士通、JAL、村田製、TDK、京セラ、JT ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) Wednesday, 30 October, 2013 Time Unknown 独:10月消費者物価指数速報値(連邦統計庁) - Time Unknown イタリア:中長期債入札 All Day 海外主要企業決算発表予定 30 Oct Facebook FB.O 30 Oct AMC Q4 2013 Starbucks SBUX.O 30 Oct Q3 2013 Comcast Corp. CMCSA.O 30 Oct Q3 2013 Corning Incorporated GLW.N 30 Oct Q3 2013 General Motors Company GM.N 30 Oct Q4 2013 Visa Inc. V.N 30-Oct FIAT SPA Q3 FIA.MI 30-Oct VOLKSWAGEN AG Q3 VOWG_p.DE 0800 スペイン:第3・四半期GDP速報値 0855 独:10月雇用統計(連邦雇用庁) 1000 ユーロ圏:10月景況感・業況感指数(欧州委員会) 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1215 米:10月全米雇用報告(ADP) 1230 米:9月消費者物価指数(労働省) 1700 米:財務省7年債入札 1800 米:連邦公開市場委員会(声明発表) 2000 ニュージーランド:中銀政策金利発表 - 現地時間31日(日本時間31日朝) Thursday, 31 October, 2013 All Day 海外主要企業決算発表予定 31 Oct Q3 2013 American International Group AIG.N 31 Oct Q3 2013 ConocoPhillips COP.N 31 Oct Q3 2013 MasterCard Inc. MA.N 31 Oct Q3 2013 Newmont Mining Corp. NEM.N 31 Oct Q3 2013 Exxon Mobil Corp. XOM .N 31-Oct ALCATEL LUCENT SA Q3 ALUA.PA 31-Oct ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Q3 ABI.BR 31-Oct BNP PARIBAS SA Q3 BNPP.PA 31-Oct BAYER AG Q3 BAYGn.DE 31-Oct ROYAL DUTCH SHELL PLC Q3 RDSa.L 31-Oct TOTAL SA Q3 TOTF.PA 0030 台湾:第3・四半期GDP 0700 独:9月輸入物価(連邦統計庁) 0700 独:9月小売売上高(連邦統計庁) 0700 独:11月消費者信頼感指数(GfK) 0745 仏:9月消費支出(INSEE) 1000 ユーロ圏:10月消費者物価指数速報値(統計局) 1000 ユーロ圏:9月失業率(統計局) 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1345 米:10月シカゴ地区購買部協会景気指数 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件