UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が下落、ＦＯＭＣ声明は予想以上にタカ派的との見方

(内容を追加しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2106GMT) 99*22.00=3.6421% 前営業日終盤 100*07.00=3.6127% 10年債 (2106GMT) 99*21.50=2.5378% 前営業日終盤 99*31.00=2.5034% 5年債 (2106GMT) 99*21.75=1.3164% 前営業日終盤 100*16.75=1.2648% 2年債 (2106GMT) 99*28.00=0.3127% 前営業日終盤 99*27.75=0.3167% 30日の米金融・債券市場では国債価格が下落。連邦準備理事会(FRB)が連邦公 開市場委員会(FOMC)声明で、経済への下方リスクは全体として後退したとの認識を 示し、予想していたよりもタカ派的だったの見方が広がった。 FRBは、景気支援に向けて月額850億ドルの債券買い入れを継続すると発表した 。ただ、FOMC声明は「経済と労働市場の見通しに対する下方リスクは昨秋以降、全体 として後退した」と指摘。前回の声明にあった「過去数カ月に金融状況の引き締めが見受 けられる」との文言も削除されたことから、アナリストの間では、市場が予想していたよ りもタカ派的だったとの声が聞かれた。 米国債は一時上昇していたが、FOMC声明を受けて下落。指標10年債US10YT=RR は08/32安、利回りが2.534%となった。前日終盤は2.507%だった。 30年債 も一時の上げから下げに転じ、11/32安。利回りは3.6 40%と、前日終盤時点の3.621%から上昇した。 FOMC声明発表前に実施された290億ドルの7年債入札には強い引き合いが見ら れた。最高落札利回りは1.870%。応札倍率は2.66倍で、過去4回の入札の平均 である2.51倍を上回った。 FRBは、経済への下方リスクが全体的に後退したとする一方、財政政策が成長の制 約になっていることを認めている。ルネサンス・マクロリサーチの米国経済部長、ニール ・ダッタ氏は、政府機関の一部閉鎖のため、改善した経済指標は懐疑的に受け止められ、 失望を誘う指標は閉鎖の影響とみられるだろうと指摘。その上で「FRBは3月に量的緩 和縮小に踏み切る可能性が高い。FRBにとって最も重要な問題は、2014年のどの時 点で金利ガイダンスを調整するのかということだ」と語った。 一部アナリストによると、FRBが現状の政策を維持するなか、米国債は当面、狭い レンジで推移する公算が大きい。 バンク・オブ・ウエストのキャピタルマーケット部門で債券投資を担当するポール・ モンタキーラ氏は「利回りが上昇するには、年末(商戦)が予想以上に活気づくなど何か 大きな変化が必要だ。当分はレンジ取引が続くだろう」と述べ、10年債利回りの平均は 2.5%、レンジは約2.35―2.75%になるとの見方を示した。 Tボンド先物12月限 は09/32安の134─31/32。 Tノート先物12月限 は6.50/32安の127─16.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-0.25)