UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝14本、61億9882万円

(設定額を追加しました) ［東京 ３１日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ジャパン・バンク・ファンド ２０１３─１０ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：２００億円 設定額：１０億７７８８万円 販売会社：三井住友銀行 マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回） マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 設定上限額：各１０００億円 設定額：合計２８億２９９９万円 Ａコース１０億２６７６万円／Ｂコース７億８１４２万円／Ｃコース５億００７２万円／ Ｄコース５ 億２１０７万円 販売会社：ＳＢＩ証券、浜銀ＴＴ証券 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：（毎月決算型）４億９０７８万円／（年２回決算型）２億７９３７万円 販売会社：近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 ＵＢＳ米国成長株式ファンド（組入比率調整型）＜愛称：ＵＳナビゲーター＞ ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：１３億０６７８万円 販売会社：千葉銀行 、ＵＢＳ証券 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：第一生命保険 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為替ヘッジなし）（年１回決算型） ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為替ヘッジあり）（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：ＳＢＩ証券 新光 ＵＳ─ＲＥＩＴ オープン（年１回決算型）＜愛称：ゼウスＩＩ（年１回決算型）＞ 新光投信 設定上限額：５億円（自己設定） 設定額：２億円 販売会社：大山日の丸証券、東洋証券 、三津井証券 グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム（年１回決算型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：ＳＭＢＣフレンド証券 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース（年１回決算型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：ＳＭＢＣフレンド証券