米金融・債券市場＝小幅安、堅調なシカゴ購買部景気指数で成長懸念が後退

[ニューヨーク 31日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 99*24.00=3.6386% 前営業日終盤 99*22.00=3.6421% 10年債 (2105GMT) 99*17.50=2.5524% 前営業日終盤 99*21.50=2.5378% 5年債 (2105GMT) 99*20.25=1.3262% 前営業日終盤 99*21.75=1.3164% 2年債 (2105GMT) 99*28.25=0.3089% 前営業日終盤 99*28.00=0.3127% 31日の米金融・債券市場では債券価格が小幅下落した。10月のシカゴ購買部景気 指数が予想外に堅調な内容となり、政府機関の一部閉鎖を背景に第4・四半期の成長率が 低迷するとの懸念が和らいだ。 シカゴ地区購買部協会がまとめた景気指数は65.9と、前月の55.7から大きく 上昇。市場予想の55.0を上回り、2011年3月以来の高水準となった。 午後終盤の取引で、指標10年債 は6/32安。利回りは2.547% と、前日の2.527%から上昇した。 Tボンド先物12月限 は5/32安の134─26/32。 Tノート先物12月限 は5/32安の127─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (+0.25)