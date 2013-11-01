UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（1日）＝4本、198億1965万円

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(設定額を追加しました) ［東京 １日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 ＴＰＰ戦略株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：１００億８６４４万円 販売会社：東海東京証券、西日本シティＴＴ証券、浜銀ＴＴ証券、ワイエム証券 アジア・エクイティ・インカム・ツインアルファ・ファンド（毎月分配型） ファイブスター投信投資顧問 設定上限額：５０００億円 設定額：５億７１５３万円 販売会社：日産センチュリー証券、あかつき証券、リーディング証券 バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）２０１３─１１ 新光投信 設定上限額：３５０億円 設定額：９０億２７４６万円 販売会社：みずほ証券 みずほＡＫトルコ株式ファンド ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：１億３４２１万円 販売会社：みずほ証券
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