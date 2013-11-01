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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１月１日―８日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Friday, 01 November, 2013 Time Unknown 米：１０月自動車販売台数 - 1258 米：１０月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 51.1 1400 米：１０月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 55.0 56.2 Sunday, 03 November, 2013 0100 中国：１０月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 04 November, 2013 0030 豪：９月小売売上高（連邦統計局） - （前月比、％） 0.4 0.4 0858 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 51.3 （速報値） 1500 米：９月製造業新規受注（商務省） - （前月比、％） 1.2 N/A 1500 米：９月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A 3.7 （速報値） Tuesday, 05 November, 2013 0145 中国：１０月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 0928 英：１０月サービス部門ＰＭＩ - 1000 ユーロ圏：９月生産者物価指数（統計局） - （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A -0.8 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：１０月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - （総合指数・ＮＭＩ） 54.0 54.4 （景気指数） N/A 55.1 Wednesday, 06 November, 2013 0030 豪：９月貿易収支（連邦統計局） - （１０億豪ドル） -0.4 -0.815 0858 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 51.5 （速報値） 0858 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 50.9 （速報値） 0930 英：９月鉱工業生産（国立統計局） - （前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） N/A -1.5 0930 英：９月製造業生産（国立統計局） - （前月比、％） N/A -1.2 （前年比、％） N/A -0.2 1000 ユーロ圏：９月小売売上高（統計局） - （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A -0.3 1100 独：９月鉱工業受注（経済技術省） - （前月比、％） 0.8 -0.3 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1230 米：１０月企業人員削減数（チャレンジャー社） - （１０００人） N/A 40.289 1500 米：９月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - （指数／前月比、％） 0.6 0.7 Thursday, 07 November, 2013 Time Unknown 米：１０月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 0030 豪：１０月雇用統計（連邦統計局） - 就業者数増減（前月比、万人） 0.75 0.91 失業率（％） 5.7 5.6 1100 独：９月鉱工業生産（経済技術省） - （前月比、％） N/A 1.4 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／２までの週、１０００件） N/A 340 1330 米：第３・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - （前期比年率、％） 2.1 2.5 デフレーター 1.3 0.6 （Ｑ２確報） 2000 米:９月消費者信用残高（ＦＲＢ） - （前月比増、１０億ドル） 11.50 13.63 Friday, 08 November, 2013 Time Unknown 中国：１０月マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 １０月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 650.0 711.3 １０月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.3 14.1 １０月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.4 14.7 0200 中国：１０月貿易統計 - 輸出（前年比、％） 0.5 -0.3 輸入（前年比、％） 7.4 7.4 貿易収支（10億ドル） 22.10 15.20 0700 独：９月貿易収支（連邦統計庁） - （億ユーロ） N/A 156 0745 仏：９月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） N/A 0.2 0745 仏：９月貿易収支（税関） - （１０億ユーロ） N/A -4.9 0930 英：９月貿易収支（国立統計局） - （１０億ポンド） N/A -9.63 1330 米：９月個人所得・消費支出（商務省） - （個人所得／前月比、％） 0.3 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 1330 米：１０月雇用統計（労働省） - １０月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 130 148 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 149 126 （失業率、％） 7.3 7.2 1455 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） N/A 73.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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